Dan Quinn cree viable que equipos de la NFL jueguen un partido anual en el extranjero.

MADRID (AP) — El entrenador de los Commanders de Washington, Dan Quinn, hizo una pausa breve cuando se le preguntó si le gustaría jugar en el extranjero cada año.

"Buena pregunta", afirmó, con otra pausa, antes de preguntar en broma si había alguien de la NFL presente.

"No, solo bromeaba..." añadió rápidamente, antes de responder.

"Sabíamos que duele un poco al principio de la semana, pero luego, a medida que te acercas al día del juego, hombre, estás listo para rendir", expresó Quinn. "Así que creo que si pudieras hacerlo, sí, creo que hay una manera dependiendo de a dónde vayas, supongo."

Los Commanders enfrentarán a los Dolphins de Miami en el Estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid el domingo en el séptimo —y último— juego internacional de la temporada, el mayor número de partidos fuera de Estados Unidos la misma temporada, mientras la NFL continúa expandiéndose globalmente.

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, ha manifestado que le gustaría ver a cada equipo jugando un partido internacional cada año.

Quinn comentó que le gusta que ahora hay una gran preparación en los juegos internacionales, con los equipos, la liga y los organizadores locales asegurándose de que todo funcione sin problemas.

Dijo que la oportunidad de unión para su equipo fue gran plus, especialmente con su equipo luchando con un récord de 3-7 y buscando romper una racha de cinco derrotas consecutivas.

"Personalmente, me gusta reunir al equipo", señaló. "No sé si hay una ciencia detrás de eso, pero sé cómo puede ser esa energía cuando te conectas."

Comentó que una buena planificación para el viaje era importante para permitir que los jugadores se adapten rápidamente.

"Tienes que ser reflexivo al respecto, sobre cuándo vas y cuándo no", dijo Quinn. "Pero hasta ahora me ha gustado esta sensación y la idea de salir el lunes por la noche. El martes, llegas aquí por la mañana, intentas mantener a los jugadores despiertos, haces un entrenamiento, puedes hacer algunas cosas, y luego te acuestas el martes por la noche para entrar en una rutina normal."

¿Y el lado malo de esto?

Quinn dijo que lo "más difícil" probablemente sea adaptarse a un nuevo entorno donde los jugadores vienen a practicar.

"Cuando estás en un viaje normal, practicas en tu propia instalación y luego empacas y vas a jugar. Cuando haces un viaje extendido, ahora es '¿Dónde voy para el tratamiento? ¿Dónde voy para el trabajo de recuperación, el vestuario?'", comentó. "Así que, encontrar esos espacios y entrar en esa vibra, lleva unos días. Pero si tienes unos días de eso, entonces puedes encontrar la rutina. Como cualquier jugador de béisbol diría, la rutina es muy importante."

Este es el primer juego internacional de Washington desde 2016, cuando empató con los Bengals de Cincinnati en el Estadio de Wembley en Londres. Los Dolphins están jugando su octavo partido de temporada regular en el extranjero, solo superados por los 14 de los Jaguars de Jacksonville.

Más de 60 partidos de temporada regular se habrán jugado en el extranjero hasta esta temporada, con Londres, Múnich, Fráncfort, Sao Paulo, Ciudad de México, Madrid, Berlín, Dublín y Toronto como anfitriones. El próximo año, la NFL irá a Australia, lo que podría plantear un problema mayor para los equipos debido a la mayor diferencia horaria.

