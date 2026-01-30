Danesa Maersk operará puertos en canal de Panamá tras anulación de contrato a Hutchison

La compañía danesa Maersk asumirá temporalmente dos puertos clave que opera en las entradas del canal de Panamá la firma hongkonesa CK Hutchison, cuya concesión fue anulada por la justicia, informó este viernes la autoridad marítima panameña.

En una decisión fuertemente rechazada por China y la empresa, la Corte Suprema de Justicia de Panamá invalidó el jueves los contratos a Hutchison tras amenazas del presidente Donald Trump de recuperar la vía interoceánica por considerar que está controlada por Pekín.

El gobierno de Panamá "contará, en su momento, con el apoyo especializado de APM Terminals (subsidiaria de Maersk) como administrador temporal" de los puertos de Balboa y Cristóbal, anunció la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), en un comunicado.