Daneses se resignan a jubilarse a los 70 años

Kirsten Evans forma parte del primer grupo de daneses que deberá esperar a los 70 años para jubilarse con una pensión completa, pero no tiene intenciones de esperar hasta esa edad.

"No quiero esperar a los 70 para jubilarme", afirma la mujer de 53 años, que trabaja como empleada de un banco.

Dinamarca enfrenta el mismo problema que muchos países ricos que ven como el envejecimiento de la población complica la financiación de las pensiones.

El Parlamento de Dinamarca aprobó en mayo una ley que eleva la edad de jubilación de 67 años a 70 años a partir de 2040.

Desde 2006, Dinamarca indexa la edad oficial de jubilación a la esperanza de vida y la revisa cada cinco años. En 2030, la edad de jubilación aumentará a 68 años, y en 2035 subirá a 69.

Las personas nacidas después del 31 de diciembre de 1970 tendrán que esperar los 70 años para jubilarse.

Kirsten Evans nació el 12 de enero de 1972.

"Creo que 70 es una edad avanzada. Uno quiere disfrutar y aún tener una buena vida", comenta.

Ella planea jubilarse a los 65 o 66 años, aunque eso implique no recibir la pensión completa, y puede hacerlo gracias a su sólida situación financiera.

El sistema de pensiones de Dinamarca está compuesto por varias partidas. Existe una pensión pública universal, actualmente establecida en 7198 coronas danesas (US$1131) mensuales, con el primer pago vinculado a la esperanza de vida.

Además, hay dos pensiones complementarias pagadas por el empleador y las invertidas en fondos de pensiones: una obligatoria y otra opcional.

Algunas personas también ahorran por su cuenta en pensiones privadas.

En realidad, pocas personas trabajan hasta la edad legal de jubilación en Dinamarca.

En 2022, cuando la edad oficial de jubilación era de 67 años, la edad promedio real de retiro fue de alrededor de 64, según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

- Una brecha creciente -

"En Dinamarca 80% de las personas que se jubilan podrían seguir trabajando, pero el 20% restante se jubila porque no consigue empleo o está enfermo", explica Aske Juul Lassen, etnólogo de la Universidad de Copenhague especializado en la vida laboral de las personas mayores.

"Para ese 20% que la edad de jubilación vuelva a subir tiene un gran impacto", añade, señalando que "las desigualdades aumentan con la edad".

El riesgo es que se amplíe la brecha entre quienes pueden jubilarse anticipadamente gracias a una buena situación financiera y el resto, señala Damoun Ashournia, economista jefe de la confederación de sindicatos daneses.

Camilla Rasmussen, afiliada sindical de 37 años que trabaja como enfermera en gastroenterología en un hospital de Copenhague, está convencida de que físicamente no podrá trabajar hasta los 70 años.

"Sería realmente duro. Camino 10.000 pasos todos los días. Si sigo aquí a los 70 no sería justo para los pacientes", afirma. "Hoy en día dos tercios de nuestros afiliados se jubilan antes de la edad oficial por estar desgastados tras realizar trabajos físicos exigentes", precisa Ashournia. Aun así, cree que elevar la edad de jubilación a 70 es la única manera de financiar el Estado de bienestar danés "de la cuna a la tumba". "Con el envejecimiento de la población y el aumento de la esperanza de vida, si queremos ofrecer los mismos servicios públicos que hoy, necesitamos asegurar las finanzas públicas", subraya. Sin embargo, advierte que no se debería seguir aumentando la edad de jubilación automáticamente cada cinco años, como ocurre desde 2006. Si se mantiene ese ritmo, la edad de jubilación en 2070 será de 74 años, algo que no parece preocupar a la confederación de empleadores daneses. La primera ministra socialdemócrata de Dinamarca, Mette Frederiksen, de 47 años, confirmó que será necesario revisar el sistema una vez que la edad de jubilación alcance los 70 años. "No creemos que la edad de jubilación deba aumentar automáticamente", declaró al diario Berlingske en agosto de 2024. En línea con una revisión de un grupo de trabajo designado por el gobierno, la confederación de sindicatos daneses expresó su deseo de frenar el ritmo de los aumentos. "En el futuro podríamos aumentar solo medio año por cada año que aumente la esperanza de vida", sugirió Ashournia. cbw/ef/po/mab-an/dbh