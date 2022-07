Dani Alves acaparó reflectores e hizo una fiesta de su debut en el fútbol mexicano

Recién llegado al fútbol mexicano, el brasileño Dani Alves hizo su debut como refuerzo de los Pumas en la quinta fecha del torneo Apertura-2022 donde dejó gratas impresiones y además fue considerado el Jugador del Partido contra el Mazatlán.

Tal como se esperaba, Dani Alves salió como titular en el estadio Olímpico Universitario y superó las expectativas: participó los 90 minutos en los más de 2.200 metros de altitud de la Ciudad de México. A lo largo del partido se desempeñó como volante ofensivo y medio de contención.

Al minuto 17 cobró un tiro libre a más de 30 metros que exigió el despeje de puños del portero.

Los felinos perdían 1-0, pero al 90 rescataron el empate con anotación del argentino Nicolás Freire a pase de Dani Alves en el cobro de un tiro de esquina.

Tras el juego, la Liga MX designó al brasileño como el Mejor Jugador del Partido: dio 46 pases correctos con una efectividad del 83 por ciento en esa estadística.

"No ha podido ser la victoria, pero para empezar no está mal, apenas llegué y ya pude jugar los 90 minutos para poder sentir el campeonato, a los compañeros y a los adversarios. Poco a poco me iré adaptando, tengo mucho por hacer, el equipo tiene personalidad, muchas ganas y con eso vamos a escalar con fuerza", resumió Alves al final del partido.

Este jueves, las portadas de los principales diarios deportivos mexicanos amanecieron muy festivos con el astro brasileño como el centro de atención. "Y la fiesta comenzó", tituló Récord. "Fue su fiesta. El Olímpico Universitario enloqueció con Dani Alves", apuntó Esto.

En su cuenta de Instagram, Dani Alves expresó su agradecimiento "a todos por el recibimiento, por el cariño. El primer día nunca se olvida".

La Liga MX reportó que 35.423 personas presenciaron en el estadio el debut de Dani Alves.

- Muestra de humildad -

El argentino Andrés Lillini, director técnico de los Pumas, quedó complacido con la primera aparición de Dani Alves en el equipo.

"Viene con dinámica y es alguien que se ha parado en vestidores con mucha jerarquía. Es alguien que contagia, que tiene mucho recorrido, que cuida mucho los detalles, que anticipa muchas cosas, por su experiencia tiene una lectura diferente", apuntó Lillini.

El entrenador argentino también se refirió a un gesto que tuvo el brasileño horas antes del partido. Dani Alves tuvo a su disposición, afuera del hotel de concentración de los Pumas, una camioneta para su traslado al estadio, pero la rechazó y viajó en el autobús con sus compañeros.

"Él quiere un trato igualitario como todos y nada de privilegios", comentó Lillini y añadió que "yo tengo algo que me tocó vivir y cuando más jerarquía tienen, más sencillos son".

