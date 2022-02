Dani Alves: "Carrasco, lo siento por el accidente"

El jugador del FC Barcelona Dani Alves neg贸 que fuera a hacer da帽o al jugador del Atl茅tico de Madrid Yannick Carrasco en la entrada por detr谩s que le cost贸 la tarjeta roja al lateral blaugrana y una posterior sanci贸n de dos partidos.

"Es rid铆culo pensar que un compa帽ero de profesi贸n va a hacer da帽o al otro a prop贸sito.. Jugamos un deporte de riesgo y los accidentes pasan, y no tiene por qu茅 ir a m谩s. De todas formas, Carrasco, lo siento por el accidente otra vez", escribi贸 Alves en sus redes sociales.

Una respuesta al propio Carrasco, quien tras el partido asegur贸 a Movistar+ que Alves lo hizo "queriendo". "Lo hace para que lo sienta, para que lo note. No he visto la imagen, pero ah铆, tan alto, no creo que sea para coger la pelota", apunt贸 el belga.

La acci贸n, revisada por el VAR, acab贸 con expulsi贸n por roja directa de Alves. Posteriormente, el Comit茅 de Competici贸n de la Real Federaci贸n Espa帽ola de F煤tbol (RFEF) sancion贸 al jugador con dos partidos, por lo que se perder铆a los partidos ante Espanyol y Valencia.

No obstante, el FC Barcelona present贸 un recurso ante el Comit茅 de Apelaci贸n de la RFEF para intentar rebajar la sanci贸n a un 煤nico duelo, y que se pierda 煤nicamente el derbi catal谩n del domingo en el RCDE Stadium.