Dani Alves: "Este es el reto más importante de mi carrera por cómo está el Barça en este momento"

El lateral brasileño Dani Alves confesó estar "hasta nervioso" de cara a jugar este martes sus primeros minutos con el FC Barcelona en el amistoso ante Boca Juniors en Arabia Saudí y no escondió que va a afrontar "el reto más importante" de su carrera por tener que ayudar en la actual mala situación de un club, cuya camiseta pide "respetar" por encima de la competición y el rival que tengan enfrente.

"Estoy hasta nervioso por tanto tiempo lejos de esta casa y sin poder jugar ni poder defender a este club, pero pienso que llegó el momento y que es el reto más importante de mi carrera por como se ha dado y por como está el club en este momento, pero los retos son para los que no los temen e intentaremos hacer lo mejor por este escudo", expresó Alves en la rueda de prensa previa al amistoso en Riad que servirá de homenaje a Diego Armando Maradona.

El veterano futbolista, que jugará sus primeros minutos de nuevo con la camiseta blaugrana, se refirió a la actual situación del club y apuntó que ha "aprendido" durante su carrera que hay que "aceptar las situaciones para poder superarlas".

"Conocemos los problemas y lo que está pasando en el Barça. Estamos acostumbrados a verle arriba y como candidato, y ahora estamos en problemas pero no podemos aferrarnos a eso sino buscar lo antes una posible solución", añadió.

Por ello, también acepta este "reto". "Cuando llegué la primera vez también era para una transformación del club y para devolverle de donde nunca debería haber salido. Vamos a escribir nuevos capítulos de la historia y seguro que volverá a ser el que todos estamos acostumbrados y que tuvimos la suerte de poder vivir. Hay que recuperar las victorias e intentar cambiar la racha porque esto es el fútbol, que es muy cambiante", advirtió.

Sobre la no clasificación para los octavos de la Liga de Campeones, Alves recordó que deben estar "a la altura de la grandeza" del club catalán y que deben "representar su historia, independiente e la competición". "No importa el rival ni la competición, es el respeto a la camiseta y a la historia del Barça", remarcó.

El lateral, feliz de poder estar en el homenaje "a uno de los más grandes" como Maradona, no piensa todavía en su retirada. "Se lleva diciendo mucho tiempo que estoy en mis últimos años", señaló entre risas. "No lo considero así, pero si lo es lo haré de la manera más especial posible. He esperado tanto par ponerme otra vez la camiseta del Barça que estoy en las nubes", sentenció.