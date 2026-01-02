Dani Alves invierte en un club de la 3ª división portuguesa

El exjugador del FC Barcelona y de la selección brasileña Dani Alves, cuya condena por violación fue anulada el pasado marzo, ha invertido en un club de la tercera división portuguesa, anunció la entidad el jueves por la noche.

"En un momento que quedará marcado en la historia del club, oficializamos la llegada de Dani Alves como copropietario de la SAD (sociedad anónima deportiva) del Sporting Clube São João de Ver", escribió el club fundado en 1929 en el municipio de Santa Maria da Feira (norte), en un comunicado difundido en su página de Facebook.

Según el sitio de información deportiva MaisFutebol, el brasileño de 42 años ha adquirido el 50% del capital del club y debe comprar el resto al final de la temporada actual.

Siempre según MaisFutebol, Dani Alves incluso contemplaría calzarse de nuevo las botas y jugar durante los próximos seis meses en São João de Ver.

El exlateral derecho del Barça, entre otros clubes, no ha vuelto a jugar desde enero de 2023, cuando fue despedido por el club mexicano Pumas a raíz del caso que desembocó en una condena por la justicia española en primera instancia por violación, que posteriormente fue anulada.

Dani Alves fue acusado de haber violado a una joven durante la noche del 30 al 31 de diciembre de 2022 en la zona VIP de una discoteca de Barcelona, algo que siempre negó, alegando una relación sexual consentida, tras haber cambiado, sin embargo, varias veces de versión.

En el momento de la anulación de su condena, Dani Alves estaba en libertad condicional tras haber pasado 14 meses en prisión.