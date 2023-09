El jugador de la selección española Dani Carvajal aseguró este miércoles que "en ningún momento" afirmó que la futbolista Jenni Hermoso "no sea víctima", enfatizando en la "presunción de inocencia de todas las personas", al mismo tiempo que resaltó el trato "excepcional" con el ya suspendido como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, quien cree que no está "pasando momentos agradables"

"En ningún momento he dicho que (Jenni Hermoso) no sea víctima, digo que tiene que preservar la presunción de inocencia de todas las personas. No he catalogado de víctima y culpable a nadie. Si está pasando un mal momento, entiendo que hay que solidarizarse con ella, como con cualquier persona. Tampoco creo que Rubiales esté pasando momentos agradables", indicó en rueda de prensa sobre la actitud de Rubiales en la celebración del Mundial femenino conquistado por España, en la que el presidente suspendido besó a la jugadora.

Sobre su relación con Rubiales, Carvajal manifestó que "siempre ha sido un trato profesional excelente" y "excepcional". "Nos ha ayudado en campeonatos, con las familias, viajes. Yo no soy quien como para limpiar, hacer y deshacer en la RFEF, hablo por la parte que me toca, y no le puedo poner ninguna pega", explicó.