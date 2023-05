Dani Carvajal: "Vinicius fue carne de meme y ahora decide campeonatos"

El jugador del Real Madrid, Dani Carvajal, reconoció que les espera un Osasuna "con el cuchillo entre los dientes", por lo que tendrán que jugar al 100% en busca de una Copa del Rey que echan de menos, al tiempo que valoró el crecimiento hasta ser uno de los mejores del mundo de un Vinicius que empezó siendo "carne de meme".

"Hace nueve a√Īos gan√© mi primer t√≠tulo, la Copa del Rey. Ten√≠amos todos muchas ganas de volver a estar en este escenario, de volver a alcanzar la Copa. Afrontar la final con mucha tranquilidad, intentar hacer las cosas que nos han llevado aqu√≠. Va a ser un partido muy exigente", dijo en la rueda de prensa previa a la final en La Cartuja (Sevilla), que empez√≥ con un recuerdo a la familia del fallecido este viernes Arsenio Iglesias.

El jugador madrile√Īo fue preguntado por su buen momento, coincidiendo con la lucha por los t√≠tulos de Copa y Champions, y confi√≥ que la experiencia sea un punto a favor del Madrid ante Osasuna. "Todo deportista tiene mejores y peores momentos. A nivel de juego y confianza me encuentro bastante bien, enchufado. En nuestro vestuario tenemos muchos jugadores que est√°n acostumbrados a este tipo de partidos, espero que sea una tecla importante y que pueda decidir el partido de ma√Īana", afirm√≥.

"La Copa se nos estaba atragantando. No es f√°cil, muchos clubes le ponen mucha ilusi√≥n, muchas ganas. Estamos ahora en un momento importante, no s√© una raz√≥n, intentamos siempre luchar por todo y este a√Īo lo hemos conseguido", explic√≥ sobre el gafe en Copa.

Por otro lado, Carvajal se√Īal√≥ los peligros de un exigente Osasuna. "Nosotros desde dentro no nos vemos favoritos ni mucho menos. Osasuna se ha ganado estar en esta final. Lo vimos hace unos d√≠as, que aguant√≥ en el Camp Nou, con jugadores menos habituales, con uno menos. Va a ser un partido muy intenso. Su lema dice que nunca se rinden, como nosotros. Van a darlo todo con el cuchillo entre los dientes. Hay que estar preparados, concentrados al 100%, el rival nos va a exigir al m√°ximo", afirm√≥.

Además, el lateral del Madrid, expulsado el martes ante la Real Sociedad después de una primera amarilla por protestar, apuntó algo que deben mejorar los árbitros. "Soy uno de los jugadores que más encima estoy del árbitro, quizá debería hacerlo menos. Lo intento corregir. Todos nos equivocamos, el otro día me costó la primera amarilla y posiblemente nos costó el partido. Ellos intentan hacerlo lo mejor posible. Nosotros, siempre intentas rascar, que la próxima decisión caiga de tu equipo", apuntó.

"No creo que tengan premeditaci√≥n, deber√≠an muchas veces proteger jugar al f√ļtbol, la rapidez y no al equipo que intenta destruir. Deber√≠a ser un punto a corregir. Vinicius es uno de los perjudicados. No solo lo digo por √©l, es por todos los jugadores que se atreven", a√Īadi√≥.

Sobre la estrella brasile√Īa, Carvajal fue preguntado en particular. "Cuando lleg√≥ con nosotros tuvo una presi√≥n tremenda, fue carne de meme. Tan joven cuando recibi√≥ todas esas cr√≠ticas, sobreponerse a eso decidiendo partidos, ser uno de los tres mejores jugadores del mundo, decidiendo campeonatos, es algo que lo he visto muy poco. Ha trabajado mucho en lo f√≠sico y en lo mental y todo se lo ha ganado con creces", confes√≥.

Europa Press