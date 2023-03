Dani Carvajal y el VAR: "No vamos a dudar del sistema en ningún momento"

Cree que el fuera de juego semiautomático es "más objetivo y fiable"

El jugador del Real Madrid Dani Carvajal aseguró este martes que no van a "poner en duda el sistema" arbitral actual ni el VAR, tras la polémica surgida a raíz del gol anulado por fuera de juego a Marco Asensio en el Clásico del pasado domingo en el Spotify Camp Nou.

"Nosotros nos tenemos que dedicar a jugar, a hacerlo lo mejor posible. No vamos a entrar en que por poco es fuera de juego o no. Si el otro día se consideró que era fuera de juego es porque era así y tenemos que acatar la decisión. No vamos a dudar del sistema en ningún momento", aseguró.

Carvajal, concentrado con la selección española y en un acto de la RFEF, aseguró que pese a no querer dudar del sistema, ve más "objetivo y fiable" el sistema del fuera de juego semiautomático que la RFEF ya ha usado en alguna ocasión.

"Parece un sistema mucho más fiable. Parece más objetivo y por lo menos un poco más rápido. Aunque sea por 2 centímetros es fuera de juego y parece más fiable. Todo lo que sea tecnología para mejorar la toma de decisiones, fluidez en el juego y que todo sea más objetivo, pues bienvenido sea", auguró.

Y, sobre el roce que tuvo con el portero del Barça Arnau Tenas tras el partido y de lo sucedido entre Gavi y Ceballos durante el partido, lo dejó en "roces".

"No son más que roces de partidos de alta tensión entre dos rivales con largo historial de ser partidos intensos. Una vez aquí defendemos la misma camiseta, vamos todos en el mismo barco y estamos pensando en Noruega, para superarles", comentó sobre su relación con el también internacional Gavi.

Por su parte, el presidente de la RFEF, Luis Rubiales, quiso apuntar sobre el VAR y el sistema del fuera de juego semiautomático que la federación ya lo ofreció a LaLiga para que lo usara, tras utilizarlo en la Supercopa de España y también en la final de la Copa del Rey.

"La RFEF ya usó este sistema y se ofreció a LaLiga desde el primer momento, en el momento en que los clubes y LaLiga nos la pidan, se les dará. El sistema es el que es y entre todos tenemos que reforzar la confianza en el sistema. Y que los árbitros no vayan a pitar con más tensión de lo normal", pidió, también, defendiendo el sistema actual con VAR y al estamento arbitral.

