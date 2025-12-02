Dani Olmo anota pero se lesiona en victoria del Barcelona contra el Atlético de Madrid

MADRID (AP) — El Barcelona incrementó su ventaja al frente de LA NACION española al remontar y vencer el martes 3-1 al Atlético de Madrid, con Dani Olmo como autor del gol de la ventaja decisiva pero lesionándose el hombro en la acción.

Olmo se lesionó el hombro izquierdo en una caída después de definir con un zurdazo a los 65 minutos para el segundo gol del Barça en el estadio Camp Nou. El Atlético había pegado primero con la diana de Álex Baena a los 19 minutos y Raphinha igualó para los locales a los 26.

Olmo mostró un dolor visible tras caer y no pudo celebrar el gol que dejó a los azulgranas cuatro puntos por delante del Real Madrid. El mediocampista ofensivo del Barça fue sustituido de inmediato y tuvo que ser asistido fuera del campo por el personal médico del club.

El partido de la 19ª jornada se adelantó porque los equipos jugarán en la Supercopa de España en enero. El Real Madrid y el Athletic Bilbao, que también jugarán en la Supercopa, se enfrentarán en Bilbao el miércoles.

“La confianza la vamos cogiendo partido a partido”, dijo Raphinha. “Hoy sí, era clave. Pueden decidir una Liga puntos así”.

El Atlético, que ocupa el cuarto lugar, quedó a seis puntos del Barça después de 15 partidos. El equipo de Diego Simeone había ganado siete seguidos en todas las competiciones.

“El Barcelona hizo un gran partido. Tuvieron también ocasiones. Nosotros lo intentamos, pero infelizmente no fue posible”, comentó el arquero colchonero Jan Oblak.

"Cortamos una racha muy buena. A seguir adelante”, añadió.

El Barcelona sigue jugando en un Camp Nou que no puede llenarse a capacidad debido a la falta de permisos tras su vasta renovación.

Baena adelantó a los visitantes en un contragolpe tras recibir un pase en profundidad del argentino Nahuel Molina que sorprendió a la zaga azulgrana. El gol tuvo que ser confirmado después de una revisión de video por posible fuera de juego.

Raphinha igualó al capitalizar un buen pase filtrado de Pedri. El delantero brasileño superó a Oblak dentro del área antes de encontrar la red vacía.

El Barça pudo adelantarse a los 36 después de que Olmo fuera derribado por Pablo Barrios dentro del área, lo que provocó un penal, pero Robert Lewandowski envió su disparo desde el manchón muy por encima del travesaño en un inusual fallo para el veterano delantero polaco.

El argentino Thiago Almada rozó el empate para el Atlético a los 80 después de superar a un par de defensores rivales dentro del área. Ferran Torres, quien reemplazó a Olmo, selló la victoria del club catalán en el tiempo de descuento.

Ambos equipos perdieron jugadores debido a aparentes lesiones en la segunda mitad. El Barça vio salir a Pedri a los 74 y el Atlético sacó a Baena a los 63.

___

