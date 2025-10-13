Dani Olmo, duda para el Clásico por una lesión en el gemelo
El centrocampista del Barcelona Dani Olmo es duda para el próximo Clásico de LaLiga contra el Real M
El centrocampista del Barcelona Dani Olmo es duda para el próximo Clásico de LaLiga contra el Real Madrid del próximo 26 de octubre tras serle diagnosticada una lesión en el gemelo de la pierna izquierda, informó el club azulgrana este lunes.
"Olmo sufre una lesión muscular en el sóleo de la pierna izquierda, sin afectación conectiva", informó la entidad en un comunicado, sin especificar el tiempo de recuperación.
Los medios españoles informaron de que Olmo podría estar de baja unas dos semanas, lo que deja en incógnita su participación ante el Real Madrid en el Santiago Bernabéu el 26 de octubre.
Olmo abandonó el viernes la concentración de la selección española debido a la lesión.
Y, este lunes, la federación española anunció que el delantero del Barça, Ferran Torres, hacía lo mismo por molestias musculares, tras disputar todo el partido en la victoria de la Roja ante Georgia (2-0) el sábado en Elche.
El atacante valenciano fue "diagnosticado con una sobrecarga muscular sin lesión anatómica asociada", indicó la federación española, por lo que se perderá el partido clasificatorio para el Mundial 2026 contra Bulgaria el martes.
