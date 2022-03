Dani Olmo: "Jugar en Barcelona es histórico, espero que Cornellá esté a reventar"

El delantero del Leizpig confiesa que el encuentro en la Ciudad Condal será "especial" y confía en estar en el Mundial de Catar

Las rozas (madrid), 24 mar. 2022 (europa press) -

El internacional español Dani Olmo destacó que el encuentro de España del próximo sábado va a ser "histórico" por regresar a la Ciudad Condal 18 años después y confía en que el estadio de Cornellá-El Prat esté "a reventar" así como ser uno de los convocados por Luis Enrique Martínez para el Mundial de Catar de este 2022.

"Esperemos que sea un partido histórico, 18 años después la selección vuelve y mi familia va a estar. Es un partido especial para mí y esperemos que la afición nos apoye mucho y Cornellá esté a reventar", manifestó en rueda de prensa en la concentración de 'La Roja' en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid).

Dani Olmo desveló que pasó por "momentos duros" en la primera parte de la temporada por culpa de las lesiones. "Me perdí muchos partidos debido a las lesiones, pero ahora he vuelto y me siento al cien por cien. Espero devolverle la confianza a Luis Enrique. ¿Un Mundial al final de año? Al final es un Mundial y da igual las fechas. No estás pensando en si es en noviembre o en agosto. Los que tengamos la posibilidad de ir vamos a darlo todo por España", resumió.

Olmo, que reemplazó en la comparecencia de prensa por unas molestias físicas en el entrenamiento a Raúl de Tomás, cree que la pretemporada del curso 2022-23 empezará "un poco antes" por el Mundial de Qatar 2022, y que los internacionales llegarán "mejor de forma". "Será mejor porque llegaremos con más rodaje y jugando competiciones", apuntó.

"no son amistosos"

A su juicio, cada vez que se viste con la camiseta de la selección española se lo toma "al cien por cien" y coincide con Luis Enrique en que los encuentros contra Albania e Islandia no son un simple ensayo. "Hay una competencia enorme por estar en cada lista. Sabemos que va ser difícil repetir y partidos amistosos no son, es una preparación para la Liga de Naciones y para el Mundial que tenemos que ir a ganar", destacó.

Olmo dijo que el seleccionador nacional conoce a los internacionales y sabe "lo que pueden dar". "El grupo que está formando es increíble. Venimos de una buena dinámica este año y en la Eurocopa, y los jugadores cambiamos, pero la filosofía y la idea es la misma", indicó.

Para él, disputar el Mundial de Catar "es lo máximo" a lo que puede aspirar y sería un "gran orgullo" jugarlo a pesar de la competencia que existe en el puesto de delanterp. "Habrá mucha competencia y eso es bueno para la selección. Me tocará trabajar, pero si el míster me da la oportunidad lo daré todo. Ojalá se pueda dar", deseó.

Admitió que le gusta jugar al lado del azulgrana Pedri y que se alegró por sus compañeros del Barça por el 0-4 en El Clásico de LaLiga Santander, así como la convocatoria del portero del Brentford David Raya. "No lo conocía, pero teníamos amigos en común porque es de cerca de Terrasa. Es un portero completo, bueno con los pies y rápido de reflejos. Ojalá pueda seguir porque, además, es una buena persona. Me alegro por él", señaló.