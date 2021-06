Dani Olmo: "Los croatas son puro corazón y lo dan todo por su país"

El centrocampista de la selección española Dani Olmo, buen conocedor de Croacia por su paso por el Dinamo Zagreb, avisó de que "los croatas son puro corazón y lo dan todo por su país", y tiene claro que de cara al duelo de octavos de final de este lunes en la Eurocopa "no hay favorito" y que preferiría jugar en La Cartuja, aunque el terreno de juego del Parken Stadion de Copenhague pueda estar mejor para el fútbol del equipo.

"Han demostrado, no sólo en fútbol, que en todos los deportes son muy competitivos. No es un país tan grande quizá como España, Alemania o Francia y por eso compiten mucho más y son muy de los suyos. Valoran mucho cada logro que consiguen, son puro corazón y lo dan todo por su país", subrayó este sábado en rueda de prensa Dani Olmo, que estaba en Zagreb cuando el combinado balcánico fue subcampeón del mundo en 2018 y que recuerda que se celebró "como si hubiesen ganado el título".

De Croacia, recalcó que "es una selección que destaca por el conjunto, con jugadores muy buenos como las que ya conocéis todos como Modric o Kovacic", aunque dado su conocimiento del fútbol del país, quiso destacar a Petkovic. "Es un delantero del Dinamo, muy completo, corpulento, que en partidos grandes se crece y hay que tener cuidado con él también", advirtió.

"Todos sabemos el jugador que es Luka Modric, es importante en su club y en su selección incluso lo es más. Es el motor y el corazón del equipo, es el que lleva la batuta y todo el juego pasa por sus pies", indicó sobre el futbolista del Real Madrid.

El de Terrassa reconoció que hubo "interés" de Croacia en nacionalizarle, pero que "siempre" tuvo clara su postura. "Estoy agradecido porque a Croacia le tengo un aprecio especial, pero estoy donde siempre he querido estar", confesó, dando las gracias también a Arijan Ademi, capitán del Dinamo, que dijo que si fuese portugués valdría más de cien millones.

Por otro lado, el futbolista catalán cree que los de Zlatko Dalic no se va a "encerrar" el lunes. "Pero estamos preparados para todo y estamos focalizados en lo que debemos hacer y lo que depende de nosotros", advirtió.

"Los dos hemos llegado aquí por méritos propios. Ellos también se jugaban el pase en el último partido y han demostrado ser una gran selección tanto en esta Eurocopa sobreponiéndose a situaciones adversas como en el Mundial. No hay favorito, está al 50 por ciento y habrá que todo para que nos lo llevemos", remarcó el jugador del Leipzig.

Dani Olmo también dejó claro que preferirían jugar en casa, pese al estado del césped. "Quizá el Parken esté un poco mejor y eso nos favorezca, pero el campo nunca ha sido una excusa y ha sido el mismo para todos. En el último partido nos sobrepusimos a esa adversidad y ganamos bien", afirmó.

"nos sentimos todos importantes y esa va a ser la clave del éxito"

"Queríamos pasar como primeros y pensaba que cuando Polonia empató había acabado el partido. También tenía ese 'gusanillo' de querer jugar contra Croacia, pero todos queríamos pasar como primeros. Croacia es un rival más fuerte seguramente, pero nada de lo que hemos hecho ha sido fácil y en la Eurocopa siempre hay rivales duros", manifestó sobre la entidad del oponente en octavos.

Olmo puntualizó que el seleccionador nacional Luis Enrique Martínez "ya conoce" a Croacia y que no le ha "preguntado nada". "He jugado con la mayoría de los croatas y si me pregunta algo le diré mi opinión", apuntó el centrocampista, que se encuentra "bien, animado y motivado al máximo".

"Estoy a disposición del equipo y del entrenador para lo que considere. Estoy al cien por cien con el equipo y aunque no pude participar, lo importante es el grupo y tengo que seguir trabajando para estar a tope. Uno siempre espera jugar, pero se decidió otro once y en este tipo de competición lo más importante es el grupo y que vayamos todos a una. Aquí nos sentimos todos importantes y esa va a ser la clave del éxito", aseveró preguntado por su ausencia ante Eslovaquia tras ser titular en los dos primeros partidos.

Además, se mostró crítico con lo que ha pasado Álvaro Morata. "No estamos para nada de acuerdo con que haya amenazas, que se nos critique es normal, parte del fútbol y lo aceptamos, pero ir más allá es pasarse. Hay que ponerse en la piel del jugador porque todos somos personas y hay que saber respetar", sentenció Olmo, que está "contento y feliz" en el Leipzig y que no descarta volver a España "en un futuro".

