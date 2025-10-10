Dani Olmo se pierde los choques ante Georgia y Bulgaria por lesión

El atacante español Dani Olmo se perderá por lesión los duelos de su selección ante Georgia, el sábado en Elche, y Bulgaria, el martes en Valladolid, ambos clasificatorios para el Mundial de 2026, anunció este viernes la federación española (RFEF).

"El jugador llegó el pasado lunes a la concentración con signos de fatiga muscular como informó el FC Barcelona (su club). Desde ese momento la sintomatología ha ido mejorando poco a poco con tratamiento y dosificación de cargas", explicó la RFEF en un comunicado.

Para este viernes, el jugador tenía previsto realizar una parte del entrenamiento programado, pero sintió molestias en la pierna izquierda, por lo que se retiró inmediatamente.

"Se le han realizado unas pruebas complementarias y se le ha diagnosticado una lesión muscular de la que se ha informado a los servicios médicos del FC Barcelona", señaló la federación.

El jugador iniciará ahora su recuperación en la concentración de la selección y, el sábado, regresará a Barcelona cuando el resto de la expedición viaje hasta Elche para enfrentarse a la selección georgiana, precisó.

Esta baja se suma a la del defensa del Real Madrid, Dean Huijsen, pero aumenta también la tensión con el Barcelona, molesto por la lesión de Lamine Yamal en el pubis, durante el parón internacional de septiembre.

rsc/mcd