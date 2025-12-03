Dani Olmo sufre una luxación en el hombro y no volverá a jugar hasta 2026

El centrocampista del Barcelona, Dani Olmo, estará fuera de los terrenos de juego durante todo el mes de diciembre tras dislocarse el hombro el martes contra el Atlético de Madrid, por lo que no volverá hasta el próximo año, reveló este miércoles el club catalán.

"El jugador del primer equipo Dani Olmo sufrió una luxación en el hombro izquierdo" en la victoria de su equipo ante el Atlético de Madrid (3-1) el martes en el Camp Nou, señaló el Barça en un comunicado.

"Tras las pruebas realizadas, se ha optado por un tratamiento conservador y el tiempo aproximado de recuperación es de un mes", prosiguió la nota.

El internacional español se lesionó al caerse tras marcar el segundo tanto de su equipo, que supuso el de la remontada.

Desde su llegada al Barcelona en 2024 procedente del RB Leipzig, el jugador de 27 años ha sufrido varias lesiones que han mermado su rendimiento.

Olmo se une a Fermín López, Gavi y Marc-André ter Stegen en la lista de lesionados, además del defensa uruguayo Ronald Araújo, de baja sine die por "una situación privada", según reveló el técnico Hansi Flick, mientras que medios españoles informaron que el defensor no se encuentra bien psicológicamente tras las críticas recibidas por su expulsión en Stamford Bridge hace una semana en la derrota 3-0 frente al Chelsea en la Liga de Campeones.

El Barcelona, líder de LaLiga con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, jugará el fin de semana contra el Betis, antes de recibir al Eintracht Fráncfort la próxima semana en la Champions.

rsc/mcd