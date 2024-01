El entrenador del Unionistas de Salamanca CF, Dani Ponz, aseguró que creen en que pueden eliminar al FC Barcelona en los octavos de final de la Copa del Rey, cruce a partido único en el Reina Sofía de Salamanca, y que no pueden dejarse intimidar antes de hora por la visita del club con más títulos en la competición.

"Al final no podemos estar intimidados, es imposible sujetar a un equipo como el Barça pero, no podemos caer en no creer. Vamos a seguir jugando igual mirando siempre hacia delante", aseguró en rueda de prensa.

"Si nosotros no creemos... Está claro que oportunidades hay, pero si no creemos estamos perdidos. En la primera rueda de prensa dije que mi objetivo era ganar todos los partido. No vamos a cambiar nada, porque es lo que nos ha traído hasta aquí", añadió.

Unionistas, tras dejar en la cuneta al Real Sporting de Gijón y al Villarreal, afronta otra prueba de fuego en su ya histórica hazaña. "Contra el Villarreal era un partido fundamental, ahora es otro partido y frente a un rival que está acostumbrado a jugar finales", advirtió.

En cuanto a Xavi Hernández, cree que el proyecto del técnico en el FC Barcelona "va más allá" de lo que pueda suceder en Salamanca. "No creo que les pase factura una derrota aqui. No sería algo de agrado, respeto hacia un profesional", comentó sobre un posible despido del catalán en caso de derrota en el Reina Sofía.

De vuelta al partido, Ponz confía en sus jugadores igual que confió contra el Villarreal, al que eliminaron en los penaltis. "Al final los que ganan son los jugadores, no veo a un entrenador parar un penalti. Lo fueron cuando no ganábamos, y ahora también. Los protagonistas son los jugadores. Nosotros solo mejoramos las presentaciones de ellos. Estoy feliz pero, el protagonismo es suyo", aseguró.

"El otro día fue increíble, maravilloso, no tengo palabras de agradecimiento. Una parte de nuestro entrenamiento es mejorar los estímulos de cara al partido, cada vez la prueba es más difícil. Nosotros intentamos que el jugador salga enchufado desde el minuto 0, estamos todavía acabando de mejorar esos estímulos finales", aportó.

Para el técnico valenciano del Unionistas, parte del éxito de lo hecho hasta ahora es creer en el fútbol popular. "Es el éxito de cómo desde un punto de vista humilde puedes llegar a disputar estos partidos. Estamos dando pasos gigantes, queremos aumentar y acercar el fenómeno Unionistas. Ojalá sea pronto, pero si en algún momento llegamos a disputar las principales ligas podremos decir que nosotros pusimos nuestra granito de arena", auguró.

Destacó también el poder de la afición y de su feudo, en el que no pierden desde principios de 2023. "Aquí el equipo multiplica sus prestaciones gracias a la afición. Siempre debemos agradecer como nos llevan en volandas", celebró.

"Mañana es un partido que será visto a nivel internacional. Vamos a vivir un partido histórico, de talla internacional. Hay ejemplos, como el caso del Alcoyano, que cambia la vida de la gente por la repercusión que tiene un partido así", rememoró sobre la proeza del Alcoyano ante el Barça en el pasado.