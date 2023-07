Daniel Caverzaschi: "Es importante que el deporte paralímpico crezca con sentido y de manera sostenible"

El madrileño insiste en que los deportistas con discapacidad tienen mucho "valor" para los patrocinadores, si evitan el lado "victimista"

"Tengo muchas ganas de París, los Juegos tienen algo especial"

MADRID, 1 Jul. 2023 (Europa Press) -

El tenista en silla español Daniel Caverzaschi reiteró que el crecimiento del deporte paralímpico debe ser "con sentido y de manera sostenible", para evitar que su "burbuja estalle", al mismo tiempo que lamentó el "desconocimiento" de las empresas para apostar por ellos, a la vez que anunció el nacimiento de una especie de "ATP de tenis en silla".

"Me tuve que buscar la vida para conseguir 'sponsors', tuve que hacer mucha prueba y error, depender de conocer a gente que me ayudó en el camino. La idea es montar esto para que no tengan que pasar por eso los deportistas, porque realmente hay valor en un deportista para una empresa", comentó sobre su historia Caverzaschi en una entrevista a Europa Press.

El madrileño es uno de los creadores de VLP Sports, la primera agencia de representación exclusiva para deportistas paralímpicos. "Hay deportistas que tienen varias medallas paralímpicas y no tienen un maldito 'sponsor', es una cosa de locos, es brutal", lamentó. "Muchos deportistas no han sabido cómo venderse o crear un dossier y empezar a compartirlo", analizó como una de las misiones de su nuevo proyecto.

"Pero lo que tiene que hacer es intentar ser el mejor en su deporte, que ya es un trabajo en sí, un trabajo 'full time'. Y yo les digo 'muévete, no esperes que te caiga dinero del cielo'. Y tampoco esperes que las instituciones cubran todo, montamos esto para desahogar a las instituciones, que todas están mejorando, todas. Si cubren todo puede ser problemático", agregó.

Caverzaschi lamentó el "desconocimiento" de las empresas, a las que criticó que no lo vean como "deporte de alto rendimiento", sino como "una donación" correspondiente a "responsabilidad social corporativa". No saben cómo explotarlo ni aprovecharlo. Vas por el lado de vender la historia de superación, el lado victimista, lo emocional. Es fácil caer en esa tentación, porque puede llevar a más impactos de manera inmediata. También por eso estamos nosotros para hacerles de guía de cómo explotar", explicó.

Aunque el futuro del deporte paralímpico pasa por un aumentos del "espectáculo" y el "rendimiento". "Pero es importante crecer con sentido si queremos profesionalizar cada vez más el deporte, que haya más dinero también, más empresas, más premios en metálico para los deportistas. Pero esto tiene que crecer de manera sostenible. Yo no puedo exigir cobrar lo mismo que Rafa Nadal. Es posible que nunca llegue ese momento. Forzar la igualdad puede llevar a una burbuja que puede estallar", aseveró.

"Tenemos esa presión de ganar, es lo que hay. Nos hemos dedicado a una profesión que es mucha presión. Pero creo que no hace falta que sea tan así, sobre todo cuando aportas al proceso, que ya es algo muy potente para las empresas. Mostrar el proceso, cómo nos 'matamos' a currar cada día las barreras que tenemos que superar. Y eso bien contado y bien hecho con distintos departamentos, puede generar valor para la empresa, sin que dependa de los resultados", comentó sobre el apoyo de patrocinadores.

"la lesión está siendo un poco calvario"

En sus más de diez años como profesional, Caverzaschi vive un "calvario" actualmente por la lesión en la muñeca. "He vuelto esta semana a pista y bien, pero poquito a poco. He gestionado muy bien la lesión, me han ayudado mucho todos estos proyectos que tengo y que no he parado quieto, pero ya voy necesitando competir", reconoció.

"Encima el tenis en silla está súper interesante y muy abierto. De los 'top 15', cualquiera se está ganando entre ellos, está muy interesante. Tengo unas ganas de volver que me muero. Pero hay que canalizarlo y ser fuerte mentalmente. No sé decir cuándo volveré, ojalá vaya todo bien, ya me operaron tres veces y espero estar compitiendo en verano", expresó sobre su momento actual.

El tenista, de 29 años, admitió que le "gusta" que la gente le considere un pionero en su deporte, como lo son para él "Manolo Santana y Seve Ballesteros". "Pusieron su deporte en el mapa. Yo siempre he intentado hacerlo en el tenis en silla, porque es un deporte espectacular", comentó.

"Incluso conozco gente que dice que le mola más un buen partido de tenis en silla que un buen partido de tenis. Desde hace años se está profesionalizando mucho, con su equipo técnico, físico, psicólogo, nutricionista", destacó.

Caverzaschi consideró que es uno de los primeros que ha intentado "profesionalizar" en tenis en silla "y darlo a conocer". "He intentado que la gente se dé cuenta que el tenis en silla es tenis y que es un deporte que es muy chulo de ver y es espectacular", expresó, aunque a veces no es tan satisfactorio.

"Como eres el primero y te tienes que comer todo, llega a ser muy frustrante también. Me he tenido que buscar bastante la vida. Lo tomé también como una responsabilidad, también con las instituciones. Por ejemplo, la Real Federación Española de Tenis al principio no apoyaba nada. No había un plan de rendimiento en tenis en silla apenas. No ponían dinero para apoyar la carrera del deportista", confesó.

Pero, para Caverzaschi, "primero hay que demostrar en la pista" que lo merecen "deportivamente". "A veces somos reivindicativos, pero tenemos que mostrarlo primero en la pista. Y estoy muy agradecido a la RFET, porque hemos ido consiguiendo que apoyen el tenis en silla base, la red de torneos del circuito nacional, torneos internacionales. Y veo mucho progreso. Sé que es un esfuerzo y el dinero no crece de los árboles. He pasado muchos momentos frustrantes y momentos difíciles", expresó.

Un nuevo circuito privado para el tenis en silla

El madrileño pretende, además, generar un circuito privado, 'imitando' a la ATP, que se "enfoque en la parte profesional del tenis en silla", con el apoyo de David Sanz y Pablo Andújar. "Pensamos en una estrategia comercial de marketing que combine el tenis en silla con torneos a pie. Sobre todo en finales de la semana, no tienen apenas partidos en cuartos, semis, final, apenas quedan partidos", analizó.

"Estamos en conversaciones con las instituciones y con la ITF, por supuesto, cien por cien transparentes con ellos, intentar trabajar con ellos para que esto pueda salir adelante. Esto va a salir. Por narices", aseguró Caverzaschi, que pidió aprovechar el "muy buen momento" que vive el tenis en silla. "Hay muchos torneos ATP interesados, los 'Grand Slams' están también invirtiendo más en el tenis en silla. Y es buen momento para crecer de verdad. De hecho, estamos trabajando para hacer una serie de torneos promocionales este año y el siguiente", añadió.

Finalmente, Caverzaschi espera, si la lesión se lo permite, estar en los Juegos de París el año que viene. "Voy a llegar al límite, pero serán en Roland Garros, una pista que me va muy bien. Tengo unas ganas enormes, pero estoy como un alguien enjaulado. Encima ocurre algo, que es una auténtica vergüenza, que no hay ranking protegido, por lo que el mío se fue al carajo", lamentó.

"Unos Juegos tienen algo especial. Además hay mucho ruido, la gente está muy pendiente. Tengo muchas ganas de París. Y si me toca ir no en las mejores condiciones o teniendo poco tiempo, pues nos adaptaremos y le pondremos muchas narices", concluyó.

