Daniel Kaluuya y Keke Palmer protagonizan ¡Nop!: "Con Jordan Peele siempre hay algo que nunca te imaginas"

Los actores Daniel Kaluuya y Keke Palmer protagonizan ¡Nop!, nueva película de terror del director Jordan Peele. La cinta de misterio y ciencia ficción llega a los cines de España el jueves 18 de agosto.Daniel Kaluuya se pone de nuevo a las órdenes de Peele, después de que ambos trabajaran juntos en Déjame salir. El actor quedó impresionado cuando leyó por primera vez el guión de este nuevo trabajo del realizador estadounidense.

"Me pareció algo que nunca había visto antes, pero eso me estimula. No sé cuál va a ser el resultado, pero me interesa ver qué pasa. Hagamos cosas nuevas que nadie haya hecho antes", manifestó el intérprete durante una entrevista concedida a CulturaOcio.Su compañera de reparto Keke Palmer opina lo mismo. "Yo pensé igual que Daniel. ¿Qué está pasando aquí? Siempre tienes una idea o una expectativa... bueno, algo que tu mente imagina, y luego conoces a Jordan Peele... y siempre hay algo que jamás hubieras imaginado", señala la joven.

Tanto Keke como Daniel destacan el trabajo de colaboración entre el director y los actores de la película. "Hubo mucha colaboración. Jordan es muy colaborativo y muy específico sobre a quién quiere para cada personaje. Nos contó que pensó en nosotros cuando escribió estos personajes, quería algo que le gustaba de nuestro trabajo y ver qué más podíamos aportar a estos personajes específicos", cuenta Palmer.

"Jordan nos habló mucho de los personajes, de la historia, de nuestra relación en el filme, pasamos tiempo con Keke... Una noche nos quedamos en la casa hasta el amanecer", explica por su parte Daniel.

En ¡Nop!, dos residentes de un remoto pueblo en el interior de California realizan un descubrimiento insólito y escalofriante. Los actores Steven Yeun, Tery Notary, Brandon Perea, Michael Wincott, Donna Mills y Barbie Ferreira completan el reparto de esta aterradora película.