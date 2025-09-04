Daniel Levy deja su cargo como presidente del Tottenham tras polémico mandato de 25 años

Daniel Levy renunció como presidente del Tottenham, anunció el club el jueves, poniendo fin a un mandato de casi 25 años de una figura conocida por mantener al equipo de la Liga Premier rentable, pero sin poder convertirlo en una fuerza ganadora de trofeos.

Levy, de 63 años, quien era el presidente con más años de servicio en la Liga Premier, dijo que ha dejado su cargo con el Tottenham ahora como un "peso pesado global compitiendo al más alto nivel".

"No siempre ha sido un camino fácil", afirmó Levy, "pero se ha logrado un progreso significativo. Continuaré apoyando a este club con pasión".

La salida de Levy se produce varios meses después de que el Tottenham pusiera fin a una sequía de trofeos de 17 años al vencer 1-0 al Manchester United para ganar la final de la Liga Europa. Fue el primer título importante para los Spurs desde que ganaron la Copa de la Liga Inglesa en 2008, y el primer triunfo europeo desde que ganaron la Copa de la UEFA —el equivalente de la Europa League ahora— por segunda vez en 1984.

Conocido como un negociador feroz e intransigente en el mercado de transferencias, Levy también fue acusado por muchos fanáticos del Tottenham de perseguir ganancias sobre trofeos al no apoyar completamente a algunos de los entrenadores más destacados que empleó en los últimos años, como José Mourinho y Antonio Conte.

La temporada pasada aficionados protestaron en su contra, cuando el Tottenham terminó en el puesto 17 en la Liga Premier, uno por encima de los tres puestos de descenso, a pesar de que el club está entre los llamados "Big Six" del fútbol inglés y posee uno de los mejores estadios del mundo.

Levy supervisó el traslado de White Hart Lane al Tottenham Hotspur Stadium, su hogar desde 2019 y ahora un lugar para conciertos y otros eventos deportivos como boxeo y la NFL.

El Tottenham dijo que no habría "cambios en la propiedad o estructura accionaria del club" a la luz de la salida de Levy, quien según se informa posee alrededor del 30% del capital social de ENIC, el propietario mayoritario del club.

Peter Charrington se ha convertido en presidente no ejecutivo y agradeció a Levy y su familia por "su compromiso y lealtad al club durante tantos años".

