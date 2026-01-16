Daniel Ortega pide que "regresen" a Maduro a Venezuela

El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, pidió el jueves la liberación del derrocado mandatario venezolano Nicolás Maduro, a quien fuerzas estadounidenses capturaron el 3 de enero en medio de un bombardeo para someterlo a un juicio por narcotráfico.

Ortega y su esposa, Rosario Murillo, con quien comparte el poder, son estrechos aliados del gobierno venezolano desde los tiempos del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013).

"Nos sumamos al clamor para que regresen al presidente Maduro a su pueblo", dijo Ortega durante una ceremonia de graduación de policías, y señaló que el líder chavista fue detenido en una "acción totalmente desproporcionada (...), sin ninguna orden de captura".

En su discurso transmitido por medios públicos, el gobernante izquierdista también llamó a Estados Unidos a que "deje de amenazar a Cuba".

Tras la incursión en Caracas, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron llevados a Nueva York donde enfrentan un juicio por supuesto tráfico de drogas.

Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Maduro, asumió el poder de forma interina entre amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, quien asegura conducir el país caribeño y en particular su industria petrolera.

Ortega saludó a Rodríguez, quien según él "está haciéndole tiempo a Nicolás".

Trump y Rodríguez mantuvieron el miércoles una "larga conversación telefónica", reveló el mandatario estadounidense, quien la calificó como una persona "formidable".

La presidenta encargada ha prometido "rescatar" a Maduro, al tiempo que inició un proceso para reanudar las relaciones diplomáticas con Estados Unidos, rotas en 2019.