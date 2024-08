Daniel Pintado, el heredero de Jefferson Pérez

Un abrazo entre dos cuencanos a modo de traspaso de poderes: Jefferson Pérez, primer héroe de la marcha ecuatoriana, fue uno de los primeros en abrazar y felicitar a Daniel Pintado por su oro este jueves en los 20 kilómetros en París-2024.

"Una foto, toda una historia. Pasaron 28 años para que un ecuatoriano vuelva a llevarse una medalla de ORO en los 20 km marcha en unos Juegos Olímpicos", escribió el Comité Olímpico Ecuatoriano para acompañar una imagen de Pintado y Pérez posando en Trocadero, a un paso de la emblemática Torre Eiffel.

Daniel Pintado tenía un año de edad cuando su ilustre compatriota dio a Ecuador el oro en los 20 kilómetros marcha de los Juegos Olímpicos de Atlanta-1996.

Fue la primera medalla olímpica de la historia de Ecuador. La segunda la firmó el propio Pérez, con una plata en los Juegos de Pekín en 2008, lo que sumado a los tres títulos mundiales seguidos (2003, 2005, 2007) le convirtieron en un referente del deporte de su país y en una estrella del atletismo latinoamericano.

- Cuenca y los Chocho -

Los caminos paralelos entre Jefferson Pérez y Daniel Pintado están claros y quedan bien definidos.

El punto de origen es el mismo: Cuenca, el epicentro de la marcha en Ecuador, donde ambos nacieron y se formaron. A 2.560 metros de altitud sobre el nivel del mar, los atletas especialistas en esta disciplina de resistencia encuentran allí un entorno tranquilo para exprimir al máximo sus capacidades.

Allí comenzó a ejercer Luis Chocho, preparador mítico que falleció a principios de 2021 a los 64 años por el covid-19.

Chocho fue entrenador de diversos marchistas ecuatorianos pero sobre todo está ligado a los primeros éxitos de Jefferson Pérez, que tras conocer el fallecimiento de su mentor transmitió públicamente sus condolencias reconociendo "su infinita gratitud" por cómo contribuyó a su formación.

Pintado también tiene como entrenador a un Chocho, Andrés, el hijo de Luis.

"Mi entrenador me dijo que soy un vehículo de seis velocidades. Me dijo que fuera en la carrera a cinco velocidades y que ya él me iba a decir cuándo meter la sexta. Y no se equivocó. Yo físicamente pensé que no podía, pero sí que pude", explicó Pintado tras el éxito de París para dar las gracias a Andrés Chocho, el artesano en la sombra de esta medalla de oro.

- El audio de Nico -

La preparación no ha sido fácil para él, sobre todo porque incluyó cuatro meses lejos de casa para preparar mejor estos Juegos Olímpicos, motivo por el cual, como hizo el año pasado con la plata mundial de 35 kilómetros, se lo dedicó insistentemente a su familia para agradecerles la comprensión por esa separación temporal.

Como amuleto, corrió en París con una fotografía de su hijo Nico y su hija Montse. En el reverso de la misma, la bandera de Ecuador.

También con un pañuelo donde se leía "Con Dios todo es posible".

Su hijo Nico tuvo además una parte importante en la consecución de la medalla, como Daniel explicó.

"Ayer en la noche yo estaba llorando en mi habitación porque estaba muy nervioso. Me hacía falta mi familia. Fue mi hijo de 9 años el que tuvo que mandarme un audio para tranquilizarme. Me dijo que me iban a querer igual, pasara lo que pasara, que yo siempre iba a ser un campeón para ellos", relató.

Con el oro, es campeón también para todo Ecuador.

Dr/tjc

AFP