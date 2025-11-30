Danilo decide la final de la Libertadores con un cabezazo histórico

Danilo dijo basta y, con un cabezazo, rompió la monotonía de la final entre Flamengo y Palmeiras por la Copa Libertadores 2025. Tras su brinco fenomenal para conectar de cabeza la pelota, el Mengão conquistó su cuarto título como monarca del fútbol sudamericano.

El gol para la victoria 1-0 llegó a los 67 minutos, cuando Danilo, el veterano defensor brasileño de 34 años, se elevó por encima de la defensa del Verdão y conectó un cabezazo impecable que dejó sin opciones al gigante arquero Carlos Miguel.

La jugada, un tiro de esquina ejecutado por el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, rompió el anodino 0-0 en el estadio Monumental de Lima y convirtió al popular club carioca en el primer equipo de Brasil en consagrarse tetracampeón de la Libertadores.

El título tiene un significado especial para Danilo, que se convirtió en el primer jugador en la historia en ganar en dos ocasiones la Copa Libertadores -la primera en 2011 con el Santos- y la Liga de Campeones de Europa -con el Real Madrid en 2016 y 2017-, consolidando su lugar entre los grandes del fútbol mundial.

"Todas esas [finales] fueron muy difíciles, no me acuerdo mucho de las pasadas, pero esta ha sido muy dura, me quedo con esta, todas son muy especiales, pero esta fue con el equipo de mi corazón", dijo Danilo a la transmisión oficial del principal torneo de clubes de la Conmebol.

El internacional brasileño aseguró que Flamengo fue un "justo ganador" y destacó que durante los días previos trabajaron "un montón" la pelota quieta en los entrenamientos. "Sabíamos que íbamos a tener una ocasión y la aprovechamos", agregó, celebrando la efectividad del equipo en la final.

El trotamundos Danilo llegó en enero a la Cidade Maravilhosa y firmó contrato hasta finales de 2026, convirtiéndose en uno de los pilares del proyecto del ahora entrenador Filipe Luís para la temporada 2025.

Lateral derecho y ocasionalmente defensor central, como en la final de Lima, en la que ocupó el lugar del lesionado Léo Ortiz, Danilo se unió al Mengão tras cinco años y medio defendiendo los colores de la Juventus de Italia.

Con pasado en Real Madrid y Manchester City, el polifuncional defensa regresó a Brasil tras trece años en Europa, donde ganó múltiples títulos con distintos clubes, incluidas dos Champions con el equipo merengue.

Mundialista con la Seleção en Rusia 2018 y Catar 2022, en torneos en los que se le consideró por debajo del nivel de marcadores de punta legendarios como Roberto Carlos o Cafú, Danilo nació para el fútbol profesional en el América Mineiro en 2009 y después pasó al Santos, con el que ganó la Libertadores de 2011 junto a Neymar.

"Nuestra hinchada se lo merecía, por como encaramos este año, con la ilusión de poder ganarla y festejar con nuestra gente", dijo, por su parte, De Arrascaeta, de cuyo botín derecho salió la pelota directo a la cabeza del héroe en la capital peruana.

Danilo no solo destrabó un partido poco vistoso con su gol, dejando sin reacción al capitán del Verdão, el paraguayo Gustavo Gómez, y a Bruno Fuchs, sino que también se destacó en defensa, consolidando su influencia en ambos extremos del juego en Lima.

Sus intervenciones fueron clave para neutralizar al argentino José Manuel "Flaco" López y a Vitor Roque, manteniendo el control del Flamengo y asegurando la ventaja hasta la victoria final.

