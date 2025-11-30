Danilo, héroe flamenguista, dedica la Libertadores a su padre y a su tía recién fallecida

Danilo, el autor del gol ante Palmeiras que este sábado le dio al Flamengo su cuarta Copa Libertadores, dedicó la conquista a su padre, quien no pudo asistir a la final de Lima por el fallecimiento en la víspera de su hermana, tía del jugador.

"Hoy es un día especial porque mi padre estaba viniendo con mi madre y mis hermanos al partido y falleció su hermana, mi tía, y tuvo que volver (...) Quería dedicar la victoria a toda mi familia pero a él especialmente", declaró Danilo tras el encuentro.

El internacional brasileño, de 34 años, se mostró feliz por poder levantar la Libertadores con el club de sus amores. "No es ningún secreto para nadie que soy flamenguista y cuánto quería regresar a Brasil para jugar en el Flamengo, era mi prioridad".

"Cuando era pequeño, no me imaginaba jugar finales así. Siempre imaginé llegar lejos, no tan lejos así, pero no imaginé que sería tan difícil, ya dije en el vestuario que tuvimos mucho sacrificio como equipo, cada uno tiene sus sacrificios, que nadie ve", admitió.

Por su parte, la gran estrella del Flamengo, el uruguayo Giorgian De Arrascaeta, se mostró "feliz" por la conquista. "La verdad es que nuestra hinchada se lo merecía, nuestra familia se lo merecía y nosotros nos lo merecíamos, por cómo encaramos el año. Veníamos con la ilusión de poder ganarla y la verdad es que ahora toca festejar con nuestra gente".

Tras ser designado como mejor jugador del torneo, De Arrascaeta resaltó el trabajo colectivo. "Lo más importante siempre es lo grupal, el equipo, es un año personal muy bueno, el mejor de mi carrera, y es una motivación más para lo que viene en adelante", anticipó.

Con el tetracampeonato continental de este año, Flamengo se corona como el rey de reyes de la Copa Libertadores en Brasil. El Mengão podría completar un 2025 de ensueño si el miércoles gana como local ante el Ceará en la penúltima fecha del Brasileirão, una victoria que lo coronaría campeón anticipado.

prb/ag