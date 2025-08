Danny Ocean se llena de onda tropical en “Babylon Club”

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Danny Ocean quiere llevar a sus fans a un entorno tropical donde puedan relajarse y sentirse bien con la música de su álbum “Babylon Club”.

Si Babylon Girl es su grito de batalla, presente desde su éxito “Me rehúso” con el que el artista urbano venezolano se dio a conocer a nivel internacional, el Babylon Club es una manera de ampliar ese mundo hasta convertirlo en un club donde podemos ir como invitados.

También es el nombre real de su club de fans, que se extiende por Italia, España, Australia, Canadá, Estados Unidos y claro, desde México a Argentina en Latinoamérica.

“Nos llamamos Babylon Club y creo que va mucho en honor a ellos”, señaló en entrevista por videollamada desde Miami antes del lanzamiento del jueves de su álbum. “Y también es como este lugar utópico de la playa donde llegas, ese espacio en tu vida donde te das cuenta que no todo es trabajo y que la vida es hermosa también, que hay que vivirla y que la vida es una sola”.

La inspiración de playa, trópico y Caribe viene de tomarse un tiempo para el alma, para estar con sus seres queridos y dejar las obligaciones por un rato.

“Después, volver a la realidad con todos los ánimos”, agregó. “Pero este disco en verdad es un escape”.

La portada con Ocean frente a una hoja de palmera le viene muy bien con la canción de “Crayola”, en la que muestra un lado todavía más tropical de lo que conocemos de su música al adentrarse de lleno en la salsa.

“Yo soy del Caribe también, al final me encanta el merengue, me encanta el afro, me encanta todo lo que son sonidos tropi”, señaló.

INVITADOS DE VARIOS PAÍSES

Parte del álbum ya ha llegado antes a las listas de popularidad, gracias al primer sencillo “Priti”, con Sech. Se conocían hacía tiempo, pero para esta canción Sech lo invitó a realizarla en su natal Panamá.

“Me recibió con todo el amor del mundo. Salimos a conocer su país, pasamos un buen rato”, señaló. “Después quedamos muy amigos, que es lo lindo de colaborar, que a veces uno sale conociendo un colega y sale como amigo de esta persona”.

Louis BPM, su invitado en “Sunshine”, es una voz fresca de la música urbana en Venezuela, originario del Barrio Pinto Salinas de Caracas.

“Hace rato lo venía escuchando y me gustaba mucho. Me gustó mucho su voz, me gustó mucho cómo escribe su realidad”, apuntó Ocean.

En su opinión, hace falta dar a conocer más de la música urbana que se realiza en Venezuela.

“Es bien difícil venir de un lugar donde no hay una industria y donde no hay una educación. Es difícil salir y competir afuera, pero ahí estamos”, apuntó.

“Estamos todos nosotros puestos para empujar nuestra cultura afuera y darnos a conocer”. Louis BPM y Ocean todavía no han tenido oportunidad de encontrarse en persona, en cambio, Ocean y la estrella mexicana Kenia Os, quien es su invitada en “AyMami”, colaboraron juntos en Ciudad de México. “Hice ‘AyMami’ hace como ocho años y de repente el año pasado me topé con el demo otra vez. Lo escuché, dije ¡guau!”, señaló. “Ella (Os) tiene muy buena vibra… Trabaja mucho y está todo el tiempo en una y eso es un gran plus en esta industria”. Además de “Crayola”, el álbum tiene otro estilo diferente con la aflamencada “Corazón”. Surgió cuando Ocean estaba sentado con amigos en Miami tocando una guitarra que le gusta. Trata de una supuesta aventura pasajera que termina en un verdadero amor. “Honestamente, creo que eso es lo lindo de esta canción, que es como que no tiene como una cabida, no es ni de allá ni acá, tiene un poquito de todo. Suena algo muy distinto a lo que he hecho, así que eso es lo que a mí me gusta”, señaló. El astro puertorriqueño Arcángel es su invitado para la sensual “Arena”, sobre un flechazo a primera vista en una playa en Venezuela. "Babylona", “Uuu” y “Anoche”, con Aitana, son otras de las canciones que pueden llevar a quien escucha a ese estado especial que busca Ocean.

HISTORIAS DE INMIGRANTES

El álbum está acompañado por un cortometraje, creado con los videos de cinco de sus canciones, que comienza con “Priti” y cuenta con la actuación de la venezolana María Gabriela de Faría y su esposo Christian McGaffney. El corto retrata a personas años después de haber emigrado, cuando están trabajando arduamente. “Yo soy como el angelito de ella que aparece en varias circunstancias y le dice escápate, ella se va para la playa… Una playa que al final es Babylon Club”, dijo. “No estoy diciendo que dejes de trabajar ni nada de eso, pero escápate, date también un tiempo para ti, que te lo mereces y acuérdate que la vida también es hermosa”. Ocean se siente identificado con el personaje de De Faría y cree que lo mismo le pasa a muchos de los inmigrantes. “Por lo menos puedo hablar de los venezolanos, de que estamos como atrapados un poquito en trabajar, trabajar, trabajar, trabajar, que a veces nos olvidamos un poco de vivir la vida, ¿sabes?”, apuntó. En su caso, Ocean emigró a Estados Unidos hace casi una década con la meta de cumplir su sueño en la música. Ante el cambio de las políticas migratorias y el aumento de las redadas, dijo que no tenía una opinión final, pero sí quiso expresar su solidaridad con los migrantes. “Sé que es un tema muy, muy delicado. Y sé que muchos de nosotros estamos pasando por una incertidumbre ahorita como bien particular y duele, duele ver a tu gente también pasar por esta incertidumbre”, señaló. “Como migrante, te puedo decir que da miedo lo que pasa, ¿sabes? Y lo único que puedo decir es mandarle fuerza y paciencia a la gente”.

Ocean comenzará una gira en septiembre que lo llevará por Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina, Bolivia, Honduras, Guatemala, Costa Rica y Panamá.