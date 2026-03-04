Daño a economía israelí por guerra se estima en unos US$3.000 millones semanales: ministerio

JERUSALÉN, 4 mar (Reuters) - El daño a la economía israelí por la guerra aérea con Irán podría superar los 9.000 millones de séqueles (US$2.930 millones) a la semana, según informó el miércoles el Ministerio de Finanzas.

Bajo las actuales restricciones "rojas" impuestas por el Comando del Frente Interior de Israel, que limitan los desplazamientos al trabajo, ordenan el cierre de colegios y la movilización de las fuerzas de reserva, las pérdidas económicas se estiman en 9.400 millones de séqueles a la semana, principalmente a partir de la próxima semana, según el ministerio.

La cartera pidió al Frente Interior que pase a "naranja", es decir, a una actividad limitada menos restrictiva para los lugares de trabajo que la "roja". En este escenario, la pérdida para la economía sería de 4.300 millones de séqueles a la semana.

Israel y Estados Unidos comenzaron a bombardear Irán el sábado, lo que desencadenó una ola de ataques de represalia en todo Israel y Oriente Medio y afectó a las exportaciones de energía del golfo Pérsico.

Funcionarios estadounidenses e israelíes afirmaron que la campaña podría durar semanas.

Las escuelas de Israel permanecerán cerradas esta semana. Se prohíben las reuniones y las actividades laborales, salvo los servicios esenciales, por lo que la mayoría de los empleados trabajan desde casa.

Algo afectada por la guerra de Gaza con Hamás, la economía israelí creció un 3,1% en 2025. Tras el alto el fuego de octubre, se preveía un crecimiento superior al 5% en 2026.

(1 dólar = 3,0733 séqueles)

(Reporte de Steven Scheer; editado en español por Carlos Serrano)