Danone factura 20.578 millones hasta septiembre, sin cambios, y confirma previsiones anuales

MADRID, 28 Oct. 2025 (Europa Press) -

El grupo francés de alimentación Danone contabilizó unos ingresos de 20.578 millones de euros hasta septiembre, lo que supone un estancamiento en cifras absolutas, según ha informado la empresa, que ha mantenido su pronóstico de ventas para el conjunto del ejercicio.

Sin embargo, Danone se anotó un crecimiento de las ventas del 4,4% en términos comparables, que excluyen el impacto por divisas y de perímetro.

El volumen de productos comercializados se incrementó en un 2,8%.

Los ingresos de la compañía gala aumentaron en Europa un 2,3%, hasta los 7375 millones de euros, mientras que en América del Norte cayeron un 3,8%, hasta los 4757 millones de euros.

Después, la cifra de negocio en China, el norte de Asia y Oceanía se elevó un 8,6%, hasta los 3048 millones de euros, aunque en Latinoamérica retrocedió un 8,8%, hasta los 2066 millones de euros.

El resto de Asia, Oriente Medio y África aportaron 3332 millones de euros, un 0,5% menos.

Por divisiones, las ventas de productos lácteos disminuyeron un 2,1%, hasta los 9853 millones de euros, al tiempo que la rama de nutrición especializada brindó 6904 millones de euros, un 4,6% más, y la de aguas 3822 millones de euros, un 2,2% menos.

Ya solo en el tercer trimestre, la facturación ascendió a 6876 millones de euros, un 0,7% más en medición absoluta y un 4,8% más en comparable.

El alza en el volumen fue del 3,2%.

"Hemos seguido registrando un crecimiento constante y de calidad durante este trimestre, siendo el volumen el principal motor del crecimiento en todas nuestras categorías, lo que confirma la solidez y la relevancia de nuestra cartera centrada en la salud", ha afirmado el consejero delegado de Danone, Antoine de Saint-Affrique.

"Estamos especialmente satisfechos con la mejora gradual en Europa, donde el volumen/mix ha sido positivo durante ocho trimestres consecutivos, mientras que en China, norte de Asia y Oceanía ha vuelto a obtener unos resultados excelentes en todas las áreas", ha añadido.

Danone ha confirmado sus previsiones para 2025, año durante el que las ventas comparables crecerán entre un 3% y un 5% y los ingresos operativos recurrentes avanzarán con mayor rapidez que dichas ventas.