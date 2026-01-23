Danone retira lotes de leche infantil

El gigante agroalimentario francés Danone anunció este viernes que retira lotes de leche infantil de varios mercados, siguiendo los pasos de Nestlé y Lactalis.

La industria de la fórmula infantil se ha visto sacudida en las últimas semanas por la retirada en varios países de lotes que podrían estar contaminados con cereulida, una toxina que puede causar diarrea y vómitos.

La ministra de Salud francesa, Stéphanie Rist, afirmó este viernes que la leche potencialmente contaminada ha sido "retirada" del mercado.

Danone anunció este viernes que suprime "un número muy limitado de lotes" para "cumplir con las últimas recomendaciones" de las autoridades locales de seguridad alimentaria.

Horas más tarde el grupo declaró a la AFP que retira voluntariamente dos lotes en Francia como medida de precaución.

Entre los 18 países y territorios afectados por la retirada de Lactalis figuran España y cinco de América Latina: Chile, Colombia, Ecuador, México, Perú.

En Francia se han abierto dos investigaciones penales tras la reciente muerte de dos bebés que consumieron leche infantil retirada por Nestlé debido a una "posible contaminación" por cereulida, sin que se haya establecido por el momento ninguna "relación causal", según las autoridades.