Danone retira más leche infantil en Europa tras el establecimiento de un límite máximo de toxinas

6 feb (Reuters) - Danone está retirando lotes de leche infantil en toda Europa, ampliando la retirada que inició el mes pasado, con alrededor de 130 lotes de Aptamil y Milumil vendidos en Austria y Alemania ahora incluidos en una retirada provocada por la contaminación con la toxina cereulida.

La cereulida, que puede provocar náuseas y vómitos, se ha detectado en ingredientes procedentes de un proveedor chino de varios fabricantes de leche infantil, entre ellos Nestlé, Danone y Lactalis, lo que ha provocado retiradas en decenas de países y ha suscitado la preocupación de los padres.

La Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria estableció el lunes un umbral para los niveles de cereulida, lo que ha llevado a algunos productores a retirar más productos de las tiendas y de los países.

En Francia, Danone dijo en un comunicado que iba a retirar determinados lotes de sus marcas Gallia y Bledina como medida de precaución tras la introducción de límites más estrictos para la cereulida por parte de la agencia de seguridad alimentaria de la Unión Europea.

Nestlé, que opera con un límite interno más estricto que las directrices de la EFSA, amplió su retirada esta semana después de que la Comisión Europea pidiera a los Estados miembros que analizaran los niveles de cereulida en las fórmulas líquidas, además de en las fórmulas en polvo, según una carta a la que ha tenido acceso Reuters.

Francia también está investigando si existe una relación entre la muerte de dos bebés y la retirada de la leche infantil de la marca Guigoz, del grupo suizo Nestlé. Se espera que los resultados estén disponibles en los próximos días.

