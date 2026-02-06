Danone retira más lotes de leche infantil en Europa

El gigante agroalimentario francés Danone retiró "varios lotes" de leche de fórmula para bebés en el Reino Unido y España debido a la posible presencia de una toxina, anunciaron las agencias alimentarias de estos dos países

Además se han retirado lotes de leches infantiles de Danone en Croacia y Eslovenia, según notificaciones oficiales registradas por la plataforma europea RASFF

En las últimas semanas la industria de la fórmula infantil se ha visto sacudida por la retirada en varios países de lotes que podrían estar contaminados con cereulida, una toxina que puede causar diarrea y vómitos

La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) ha decidido extender "la alerta" del 24 de enero "por la posible presencia de cereulida en preparaciones infantiles procedentes de Irlanda de las marcas Almiron y Blédina", dos marcas del grupo Danone

"En virtud del principio de precaución, la empresa fabricante ha decidido retirar nuevos productos y lotes", añadió

La agencia de seguridad alimentaria británica ha anunciado la retirada de lotes de las marcas Aptamil y Cow&Gate "porque la toxina cereulida podría estar presente". En este caso también amplía una retirada emitida el 23 de enero

Los anuncios de España y el Reino Unido llegan un día después de que Francia y otros países europeos hicieran lo propio, tras la actualización por parte de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (Efsa) de sus recomendaciones sobre el umbral tolerado de cereulida en las preparaciones

Danone no ha respondido a las preguntas de la AFP

La cereulida, producida por ciertas bacterias, ha sido detectada en un aceite rico en ácido araquidónico producido por la empresa china Cabio Biotech, proveedor de varios gigantes de la agroindustria

Desde diciembre, Nestlé, Danone y Lactalis, entre otras compañías, han anunciado retiradas de leche infantil en más de 60 países, varios de ellos latinoamericanos

En Francia se han abierto investigaciones penales por la muerte de dos bebés que consumieron leches de Nestlé retiradas del mercado, sin que por el momento las autoridades sanitarias hayan establecido una relación causal

El jueves Danone quiso tranquilizar a los padres. "Nuestras fórmulas infantiles son seguras", aseguró