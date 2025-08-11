Danone se dirige a los consumidores que toman medicamentos para adelgazar con una nueva bebida

Por Jessica DiNapoli

NUEVA YORK, 11 ago (Reuters) - Danone presentó una bebida de la marca Oikos dirigida a los consumidores estadounidenses que toman medicamentos para adelgazar, como Wegovy, y promete que la bebida láctea ayuda a resolver el problema habitual de conservar la masa muscular.

Los pacientes que toman medicamentos con GLP-1, como Zepbound, a menudo pierden músculo valioso en lugar de grasa, lo que preocupa a los médicos y exige cambios en la dieta, como comer más proteínas.

La nueva bebida de Danone, llamada Oikos Fusion, contiene nutrientes como vitamina D y proteína de suero que, según la empresa francesa, ayudan a desarrollar y mantener la masa muscular.

Danone es el último fabricante de alimentos que aprovecha la oportunidad de vender nuevos productos a los consumidores que pierden peso con GLP-1, que los usuarios suelen inyectarse.

El mercado está llamado a crecer a medida que los fabricantes de fármacos busquen desarrollar la medicación supresora del apetito en forma de píldora.

El fabricante estadounidense de alimentos envasados Conagra ha empezado a etiquetar sus platos congelados Healthy Choice como "GLP-1 friendly", mientras que su rival Nestlé ha lanzado Vital Pursuit para servir a quienes toman el medicamento.

Las pizzas y los cuencos de pasta congelados suelen ofrecer mayores cantidades de proteínas y raciones más pequeñas.

Danone introdujo a principios de año otro batido Oikos rico en proteínas para competir con el popularísimo Fairlife de Coca-Cola. PepsiCo también se está introduciendo en la "proteína líquida" a medida que los estadounidenses añaden más a su dieta.

Las ventas de Danone en Norteamérica crecieron más de un 2% en su segundo trimestre, en parte gracias a Oikos, que es sobre todo una marca de yogur. (Reporte de Jessica DiNapoli en Nueva York; edición de Kirsten Donovan. Editado en español por Natalia Ramos)