Daños en instalaciones nucleares iraníes parecen hasta ahora limitados: expertos

Por David Brunnstrom y Michael Martina

WASHINGTON, 13 jun (Reuters) - Los daños causados a las instalaciones nucleares iraníes por la oleada inicial de ataques aéreos israelíes a primera hora del viernes parecen ser limitados, según los expertos que han revisado las imágenes por satélite disponibles en el mercado.

Los ataques de Israel lograron matar a líderes militares y científicos nucleares iraníes y atacar instalaciones de mando y control militar y defensas aéreas, pero las imágenes por satélite no mostraban daños significativos en la infraestructura nuclear, dijeron varios expertos.

"El primer día se atacó lo que se conseguiría por sorpresa: matar liderazgo, atacar a científicos nucleares, sistemas de defensa antiaérea y la capacidad de tomar represalias", dijo el experto nuclear David Albright, del Instituto para la Ciencia y la Seguridad Internacional.

"No podemos ver ningún daño visible en Fordow o Isfahan. Hubo daños en Natanz", aseguró Albright, refiriéndose a las instalaciones nucleares iraníes. Pero "no hay pruebas de que el emplazamiento subterráneo fuera destruido".

El jefe del organismo de control nuclear de la ONU, Rafael Grossi, afirmó el viernes ante el Consejo de Seguridad que la planta piloto de enriquecimiento en superficie del complejo de Natanz había sido destruida e Irán había informado de ataques en Fordow e Isfahan.

El extenso complejo nuclear de Natanz es la principal instalación de enriquecimiento de uranio de Irán. Cuenta con una planta de enriquecimiento subterránea y otra en la superficie.

Dos fuentes regionales afirmaron que al menos 20 mandos militares iraníes murieron en el ataque, una impresionante eliminación que recuerda a los ataques israelíes que el año pasado acabaron rápidamente con la cúpula de la milicia libanesa Hezbolá. Irán también declaró que seis de sus principales científicos nucleares habían muerto.

Albright explicó que su análisis se basaba en las últimas imágenes disponibles, de alrededor de las 11.20 hora de Teherán (0750 GMT).

Añadió que también puede haber habido ataques de aviones no tripulados en los túneles a las plantas centrifugadoras subterráneas y ataques cibernéticos que no dejaron rastros visibles.

"En términos de daños visibles, no vemos mucho y veremos qué ocurre esta noche", dijo, añadiendo que cree que los ataques de Israel estaban todavía en una fase inicial.

Albright dijo que se desconocía la situación de las reservas iraníes de uranio enriquecido y que era posible que Israel hubiera evitado ataques importantes contra instalaciones nucleares por temor a perjudicar a los inspectores internacionales que se encontraban allí.

OPERACIÓN PROLONGADA

Israel dijo que su objetivo eran las instalaciones nucleares, las fábricas de misiles balísticos y los mandos militares de Irán, en el inicio de lo que sería una operación prolongada para impedir que Teherán construya un arma nuclear.

Expertos militares y nucleares dijeron que, incluso con una potencia de fuego masiva, la acción militar probablemente sólo frenaría temporalmente un programa que Occidente teme que ya esté dirigido a producir bombas atómicas algún día, aunque Irán lo niega.

Jeffrey Lewis, experto en no proliferación del Instituto Middlebury de Estudios Internacionales, dijo que los daños en las instalaciones de Natanz parecían "moderados".

"Israel destruyó la Planta Piloto de Enriquecimiento de Combustible, así como algunos edificios de apoyo relacionados con el suministro de energía", dijo.

Lewis añadió que Israel también golpeó un edificio de apoyo -posiblemente para el suministro de energía- cerca de dos instalaciones subterráneas de enriquecimiento nuclear.

"Las naves subterráneas de enriquecimiento, así como la gran instalación subterránea cercana en las montañas, no parecen dañadas".

No estaba claro qué daños había sufrido la instalación nuclear clave de Fordow, que podría utilizarse para desarrollar armas nucleares y está enterrada a gran profundidad.

"Siempre ha existido la opinión generalizada de que Israel no dispondría de la artillería necesaria para destruir Fordow sin el apoyo militar estadounidense", declaró a un podcast Mark Dubowitz, director del centro de estudios Foundation for Defense of Democracies.

Estados Unidos está mejor equipado que Israel para destruir este tipo de objetivos con sus bombas más potentes, las Massive Ordnance Penetrator, de 14.000 kg. Si Irán decide no negociar un acuerdo nuclear, Estados Unidos podría utilizar sus bombarderos B2 y esas bombas para destruir Fordow, dijo Dubowitz.

Decker Eveleth, analista estratégico del grupo de investigación CAN Corp, dijo que el objetivo general de la campaña de Israel aún no estaba claro.

"Es posible que consigan desmantelar el mando y control iraníes, destruir las fuerzas aéreas y alcanzar diversos objetivos relacionados con el programa de misiles iraní", señaló.

"(Pero) si su objetivo principal es la prevención de una irrupción nuclear, ¿pueden destruir lo suficiente de la infraestructura nuclear iraní para evitar realmente que eso ocurra?". (Reporte de David Brunnstrom y Michael Martina; Editado en Español por Manuel Farías)