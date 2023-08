"No encaro esta temporada como si fuese la última": el capitán brasileño del Niza, Dante, que cumplirá 40 años en octubre, destila experiencia y ambición antes de iniciar su octava temporada en el club de la Costa Azul, que el viernes estrena la Ligue 1 en Lille (19H00 GMT).

El defensor debutó en el campeonato galo precisamente con el Lille dos décadas atrás. Ahora viene de culminar una temporada personal exitosa en el seno de la segunda zaga menos permeable del campeonato, y de prolongar su contrato con el Niza.

Sin embargo no cesan las preguntas sobre si será o no su última temporada. "Vivo al día, sin pensar en eso", asegura el 'CommanDante'.

"Me digo también que si es la última, debo aprovecharlo al máximo todos los días", añade. "No quiero llegar a junio y decir: 'No he disfrutado lo suficiente y debo dejarlo'. Apreciar cada segundo de la vida de un futbolista es como una religión".

En el plano físico, Dante reconoce sentirse "mejor este año". "No hay dolor en la rodilla".

Por el momento ya ha conquistado a su nuevo entrenador Francesco Farioli, seis años más joven que él. "Las expectativas respecto a él ya se han cumplido. Por su disponibilidad, su capacidad para transmitir mensajes sobre la filosofía del juego", asegura el técnico italiano.

El viernes, contra un "muy buen equipo de Lille", Dante desea demostrar que tanto él como el Niza tienen nivel europeo. Pero, a diferencia de la pasada temporada, "será importante ser constante desde el inicio", afirma el brasileño. "Como en cada inicio de temporada es una página en blanco".

El nuevo París Saint-Germain de Luis Enrique, por su parte, iniciará la defensa de su título el sábado en el Parque de los Príncipes ante el Lorient, mientras que el Olympique de Marsella de otro técnico español, Marcelino, recibirá unas horas antes al Reims.

Otro equipo con el podio y un boleto a la Champions en el punto de mira, el Rennes, recibirá el domingo al recién ascendido Metz.

El Lens, por su parte, deberá digerir el magnífico ejercicio precedente y las ventas de sus dos líderes, el centrocampista Seko Fofana (Al-Nassr) y el delantero Loïs Openda (Leipzig). Los 'Sangre y Oro' deberán lidiar también con el desgaste que supone competir en la Champions. El Brest será su primer rival, el sábado fuera de casa.

En un campeonato reducido a 18 clubes, la lucha por la permanencia se antoja intensa, con clubes como el Metz o Le Havre, que visita el sábado al Montpellier, llamados a bregar con el riesgo de volver a la Ligue 2.

-- Programa de la primera jornada de la Ligue 1 (en horas GMT):

- viernes:

(19h00 GMT) Niza - Lille

- sábado:

(15h00 GMT) Marsella - Reims

(19h00 GMT) París SG - Lorient

- domingo:

(11h00 GMT) Brest - Lens

(13h00 GMT) Montpellier - Le Havre

Nantes - Toulouse

Clermont - Mónaco

(15h05 GMT) Rennes - Metz

(18h45 GMT) Estrasburgo - Lyon

