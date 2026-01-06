Dante y Borges, relectura argentina del canto V del Purgatorio

El jueves 8 de enero, a las 17:30 (hora local), en la Sala Luca Serianni del Palazzo Firenze (Piazza di Firenze 27), el profesor Javier Roberto González, rector de la Universidad Católica Argentina e investigador del Conicet, Argentina, impartirá una conferencia sobre el Canto V del Purgatorio de Dante y el Poema Conjetural de Borges.

La conferencia será presentada por el profesor Marco Gallo, profesor de la UCA y coordinador de actividades culturales de la Sociedad Dante Alighieri en Argentina.

El profesor González comparará el contenido de Dante con el del poema "conjetural", donde la conjetura de Borges se centra en los últimos momentos de la vida del pensador ilustrado Francisco Narciso de Laprida, quien, ante una muerte violenta, alcanza repentinamente una gran lucidez.

En el Canto V del Purgatorio de Dante, también la verdad se revela en el momento de la muerte, y las almas de los asesinados por la violencia encuentran una oportunidad de salvación en su conversión final.

Sin embargo, mientras que en Dante el orden providencial se funda en la misericordia divina, los versos de Borges no se centran en la redención, sino en una comprensión lúcida del propio destino.

La reunión del 8 de enero inaugura una serie de eventos organizados por la Sociedad Dante Alighieri y la UCA, en virtud del convenio de colaboración firmado en 2024 por ambas instituciones, para la promoción conjunta de actividades educativas y culturales destinadas a fortalecer las relaciones lingísticas y culturales entre Italia y Argentina.

El acuerdo, que abarca las oficinas de la UCA en Buenos Aires, también incluye las de Rosario (provincia de Santa Fe), Paraná (Entre Ríos), Mendoza y Pergamino (Provincia de Buenos Aires), así como las de los Comités Dante de dichas ciudades y la oficina del Palazzo Firenze.

Javier Roberto González, profesor y Doctor en Letras de la Universidad Católica Argentina, fue galardonado con la Medalla de Oro y numerosos honores académicos nacionales. Investigador del Conicet y miembro de la Academia Argentina de Letras y de la Real Academia Española, actualmente es profesor titular de Literatura Española Medieval e Historia de la Lengua Española.

Autor de más de 140 estudios académicos y numerosos libros fundamentales sobre filología hispánica medieval y del siglo XVI, es un dramaturgo galardonado, con obras representadas en los principales teatros de Argentina. (ANSA).