Dardos: Luke Littler bicampeón mundial

Littler se convirtió en apenas el quinto bicampeón mundial luego de superar a Van Veen en la final del Alexandra Palace de Londres, que registró la presencia de más de 90 mil personas que pagaron más de 110 euros para seguir en vivo el torneo durante su mes de disputa.

Los escoceses Gary Anderson y Peter Wright; el inglés Adrian Lewis y el canadiense John Part son los otros bicampeones del PDC World Championship, que registró además la coronación en 3 oportunidades del neerlandés Michael van Gerwen.

El triunfo sobre Van Veen le permitió a Littler revalidar su coronación de la edición pasada y mantener con vida su sueño de igualar el récord de 14 títulos de su compatriota Phil Taylor, de 65 años y quien se retiró en 2017 de la competencia profesional.

La prensa inglesa destacó además que Littler recibió el premio récord de 1 millón de libras (1.150.000 de euros) al coronarse en un torneo que registró además el consumo de más de 300 mil litros de cerveza y de más de 120 mil salchichas por parte del total de los espectadores, un 20% de los cuales arribaron del exterior (Alemania y Países Bajos los más representados).

(ANSA).