El croata Darijo Srna fue nombrado entrenador del Shakhtar Donetsk en sustitución del neerlandés Patrick Van Leeuwen, despedido, anunció el club ucraniano este viernes.

Srna, de 41 años, jugó en el Shakhtar durante quince temporadas (2003-2018). Ya fue entrenador adjunto del equipo entre 2019 y 2020. Desde entonces ejercía como director técnico.

"Acepté hoy la oferta del Shakhtar porque es mi familia y cuando la familia atraviesa un momento difícil debes ayudar", señaló el jugador en declaraciones recogidas por el club.

"Ayer les dije que no soy Guardiola ni Klopp, que soy Darijo Srna, que no tengo mucha experiencia como entrenador pero que tengo un corazón de minero y que ese corazón me ha dicho que tengo que ayudar en un situación difícil para el país y para el Shakhtar", añadió.

El club ocupa la tercera plaza del grupo H de la Liga de Campeones con tres puntos, tras dos partidos, a tres del Barcelona e igualado con el Oporto. El miércoles visitará al equipo español en el Camp Nou.

En el campeonato nacional es tercero, a dos puntos del líder Kryvbas, pero con un partido menos.

Jld/pm