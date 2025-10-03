Darío Villanueva, exdirector de la RAE, clausura el XI Congreso de la Federación Latinoamericana de Semiótica
LOGROÑO, 3 Oct. 2025 (Europa Press) -
Darío Villanueva, exdirector de la Real Academia Española, clausura este viernes, 3 de octubre, el XI Congreso de la Federación Latinoamericana de Semiótica organizado por la Universidad de La Rioja y la Fundación San Millán de la Cogolla.
Villanueva ofrece la conferencia 'El valor del español de todo el mundo', que cierra este encuentro internacional organizado en el marco del proyecto Valle de la Lengua-Campus Valle de la Lengua de la Universidad de La Rioja junto con la Federación Latinoamericana de Semiótica (FELS), la Fundación San Millán de la Cogolla y el Gobierno de La Rioja; y en colaboración con la Asociación Española de Semiótica (AES).
Darío Villanueva (Villalba -Lugo-, 1950) es profesor emérito de la Facultad de Filología de la Universidad de Santiago de Compostela, en donde fue catedrático de Teoría de la literatura y Literatura comparada.
Ha sido rector de la Universidad de Santiago de Compostela (1994-2002), y director de la Real Academia Española (2014-2018).
Es miembro del Colegio Libre de Eméritos desde 2022 y presidente del Patronato de la Universidad Nebrija.
Tras la conferencia de clausura del XI Congreso de la Federación Latinoamericana de Semiótica -que tendrá lugar el sábado 4 de octubre en el Monasterio de Yuso de San Millán de la Cogolla- Darío Villanueva recibirá la Medalla de la Federación Latinoamericana de Semiótica (FELS) junto a Norma Tasca, fundadora de la revista Cruzeiro semiotico.
