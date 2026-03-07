Darious Williams se retira tras 8 años de carrera y un anillo de Super Bowl con los Rams

LOS ÁNGELES (AP) — El esquinero Darious Williams anunció su retiro tras una carrera de ocho años en la NFL que incluyó un anillo de Super Bowl con los Rams de Los Ángeles.

Los Rams colocaron a Williams, que cumple 33 años a finales de este mes, en la lista de reserva/retirados el sábado.

Williams jugó para Baltimore y Jacksonville, además de sus dos etapas en Los Ángeles.

Comenzó su carrera como agente libre no reclutado y se ganó un lugar en el roster de los Ravens en 2018. Los Rams lo reclamaron de la lista de waivers más tarde ese año, y con el tiempo se abrió camino hasta convertirse en titular en el lado opuesto de Jalen Ramsey en la secundaria de Los Ángeles.

Williams fue titular en el equipo campeón de los Rams en la temporada 2021, y lideró a los Rams con ocho tacleadas en su victoria de Super Bowl sobre Cincinnati.

Luego, Williams se marchó con un contrato como agente libre por US$30 millones con los Jaguars en su ciudad natal. Jugó dos temporadas como titular antes de regresar a los Rams, después de que Jacksonville lo dejara en libertad en marzo de 2024.

Las lesiones limitaron la disponibilidad de Williams durante las últimas dos temporadas con los Rams, pero en general jugó bien cuando estuvo sano. Le queda un año de contrato con Los Ángeles, que este mes acordó un canje para adquirir al esquinero estelar Trent McDuffie, procedente de Kansas City.

Williams terminó con 12 intercepciones en su carrera, devolviendo una para touchdown, además de dos recuperaciones de balón suelto y 306 tacleadas.

