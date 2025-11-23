Darnold lanza para 244 yardas y 2 touchdowns para Seahawks que vencen 30-24 a Titans

NASHVILLE, Tennessee, EE.UU. (AP) — Sam Darnold lanzó para 244 yardas y dos touchdowns, y los Seahawks de Seattle vencieron el domingo 30-24 a los Titans de Tennessee para su quinta victoria en seis partidos.

Darnold se recuperó con un juego limpio tras ser interceptado cuatro veces la semana pasada.

Los Seahawks (8-3) también mejoraron su marca a 5-1 como visitantes y se aseguraron de mantener el primer puesto de comodín en la lucha por los playoffs de la NFC.

Los Seahawks, empatados en el cuarto lugar con más capturas en la NFL, sumaron cuatro más contra el quarterback más capturado de la NFL, el novato de los Titans, Cam Ward.

Jaxon Smith-Njigba, líder de la NFL en yardas recibidas, también anotó un touchdown de 63 yardas en su primera recepción. Terminó con ocho recepciones para un máximo de la temporada de 167 yardas, con dos touchdowns. Estableció la marca de yardas recibidas de Seattle en una sola temporada en tan solo 11 partidos con 1313 yardas, superando las 1303 yardas de DK Metcalf en 2020.

Los Titans (1-10) perdieron su sexto partido consecutivo y su décimo consecutivo en casa, donde su victoria más reciente fue el 3 de noviembre de 2024.

Ward terminó con 256 yardas de pase y su primer touchdown terrestre al final del tercer cuarto.

