Darnold, Smith-Njigba y la defensa llevan a Seahawks a victoria 20-12 ante Jaguars

JACKSONVILLE, Florida, EE.UU. (AP) — Sam Darnold lanzó pases de touchdown a Jaxon Smith-Njigba y Cooper Kupp, y Seattle dominó el domingo ambas líneas de scrimmage en su camino hacia una victoria de 20-12 ante Jacksonville.

Smith-Njigba terminó con ocho recepciones para 162 yardas mientras los Seahawks (4-2) se recuperaron de una derrota en el último segundo ante Tampa Bay en casa.

Mientras tanto, los Jaguars (4-2) parecían un equipo que pasó la semana celebrando una victoria el lunes por la noche contra el campeón de la AFC en tres ocasiones, Kansas City. Las primeras tres jugadas de Jacksonville marcaron el tono: una captura, una penalización por sujeción y una pérdida de tres yardas.

Trevor Lawrence fue capturado seis veces más. Travis Etienne fue limitado a 27 yardas en 12 acarreos y los Jaguars tuvieron un pase de TD de 54 yardas de Lawrence a Brian Thomas Jr. anulado porque el novato Travis Hunter se alineó en fuera de juego.

Jacksonville aún lo hizo cercano en el cuarto cuarto tras el pase de TD de 26 yardas de Lawrence a Tim Patrick. Ayudó que Seattle solo convirtiera uno de 11 en terceras oportunidades.

Pero los Seahawks lo aseguraron con la recepción de 61 yardas del ala cerrada AJ Barner, lo que les permitió agotar el reloj.

Los Jaguars reciben a los Rams de Los Ángeles en el Estadio de Wembley en Londres el próximo domingo.

___

