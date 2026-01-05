Dart lanza dos pases de TD y los Giants vencen 34-17 a los Cowboys en cierre de temporada

EAST RUTHERFORD, Nueva Jersey, EE.UU. (AP) — Jaxson Dart lanzó los pases de touchdown número 14 y 15 de su año de novato y los Giants de Nueva York terminaron su temporada perdida con una racha de dos victorias consecutivas al vencer el domingo 34-17 a los Cowboys de Dallas.

Eso y otros resultados alrededor de la NFL sacaron a los Giants (4-13) de la contienda por una de las dos primeras selecciones y aseguraron el número uno para Las Vegas. Nueva York aplastó a los Raiders la semana pasada para poner fin a una racha de nueve derrotas.

Dart ha expresado que le importa más ganar que la posición en el draft y jugó como tal en su duodécima titularidad profesional. Completó 22 de 32 pases para 231 yardas con pases de TD a Daniel Bellinger —en un pase de pala y carrera— y Tyrone Tracy.

Aunque los Giants estaban mermados por lesiones y enfermedades, trataron este juego como cualquier otro con sus titulares jugando todo el tiempo. Dallas (7-9-1) lo tomó más como un juego de exhibición, incluyendo la salida de Dak Prescott después del medio tiempo.

Prescott completó siete de 11 pases para 70 yardas y perdió un balón suelto tras un mal centro antes de ser reemplazado como mariscal de campo por Joe Milton al comenzar el tercer cuarto. Prescott terminó la temporada con 4.552 yardas por pase, la segunda mayor cantidad de su carrera de una década, solo detrás de las 4.902 en 2019.

