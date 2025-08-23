Darvish y el bullpen brillan para que Padres superen 2-1 a Dodgers y los alcancen en el Oeste

SAN DIEGO (AP) — Yu Darvish se combinó con tres relevistas para permitir sólo tres hits, y los Padres de San Diego superaron el viernes 2-1 a los Dodgers de Los Ángeles para alcanzarlos nuevamente en la cima de la División Oeste de la Liga Nacional.

El dominicano Manny Machado conectó un sencillo impulsor y anotó en la cuarta entrada por los Padres, quienes se recuperaron notablemente después de ser barridos en tres juegos el fin de semana pasado en Chavez Ravine. Los archirrivales están empatados con un récord de 73-56 cuando restan 33 juegos de la temporada regular.

Alex Freeland conectó su primer jonrón en las Grandes Ligas por los Dodgers, campeones defensores, quienes han perdido tres de cinco desde la barrida del domingo pasado.

Blake Snell (3-2) permitió dos carreras y seis hits durante siete sólidas entradas por Los Ángeles, pero fue superado por el veterano Darvish (3-3), de 39 años y quien permitió solo un hit y tres corredores en seis entradas, durante las que logró cinco ponches.

El aclamado bullpen de los Padres cumplió... apenas.

Jason Adam lanzó una séptima entrada perfecta, pero Mason Miller otorgó dos bases por bolas en la octava antes de que San Diego lograra una complicada doble matanza, del 3 al 6 al 1.

El venezolano Robert Suárez permitió un elevado de 388 pies a Shohei Ohtani, así como sencillos a Mookie Betts y Freddie Freeman antes de ponchar al dominicano Teoscar Hernández para lograr su 34º salvamento, con lo que lidera las mayores.

La serie del fin de semana es el último enfrentamiento entre Dodgers y Padres en esta entretenida carrera divisional. Los Dodgers lideraban por nueve juegos el 3 de julio, sólo para quedar detrás de San Diego al entrar al fin de semana pasado.

Después de la barrida, los Padres ganaron tres de cuatro sobre San Francisco mientras que los Dodgers dividieron cuatro con Colorado el peor equipo de las Grandes Ligas.

Por los Dodgers, el dominicano Hernández de 4-0. El cubano Andy Pages de 3-0.

Por los Padres, los dominicans Fernando Tatis Jr. de 2-0 con una anotada, Machado de 4-1 con una anotada y una producida, Ramón Laureano de 3-1. Los venezolanos Luis Arráez de 3-1, Freddy Fermín de 2-0.