Darwin Núñez busca refugio en Uruguay

Darwin Núñez, ariete estrella de la selección uruguaya, se enfoca en la doble fecha de las Eliminatorias sudamericanas hacia el Mundial 2026, un refugio del mal momento que atraviesa en el Liverpool inglés que supo verlo brillar.

Convocado por el DT Marcelo Bielsa, Núñez se sumó el martes a los entrenamientos en el Complejo Celeste para los duelos de Uruguay con Argentina, el viernes 21 en Montevideo, y con Bolivia, el martes 25 en El Alto.

"Yo siempre quiero estar en la selección", declaró a periodistas, sonriente al volver a casa.

"Olvidarme un poco de lo que está pasando allá y poder disfrutar de este momento y de vestir la camiseta de la selección, no hay nada más lindo en el mundo", añadió.

Los partidos con la Celeste le permiten a Núñez alejarse de los sinsabores con el Liverpool FC, que el domingo perdió la final de la Copa de la Liga inglesa después de quedar fuera de la Liga de Campeones.

El atacante uruguayo recibió fuertes críticas por fallar uno de los dos penales contra el PSG francés que eliminaron al club inglés del torneo europeo.

"Fueron unas semanas difíciles, la verdad, para mí en lo individual. Pero yo estoy contento, ahora estoy pensando en la selección, poder disfrutar de cada entrenamiento, de cada partido, cada minuto que paso en el Complejo con mis compañeros", apuntó, "agradecido" de ser un referente en el Uruguay de Bielsa.

Núñez, cuyo perfil en la red social X dice en negritas RESILIENCIA, consideró que lo que vive con los Reds "son momentos que uno pasa en el fútbol", pero nada lo hará "tirar la toalla".

"Sé que no estoy rindiendo lo que tendría que rendir", reconoció, pero subrayó que su "objetivo" es entrenar para "estar bien físicamente" y darlo todo, tanto para la selección como para su club.

"En todo lo que pueda, voy a ayudar a Liverpool, voy a ayudar a mis compañeros. Y eso es lo que importa", afirmó.

- "Siempre en nuestro equipo" -

El fallido penal de Núñez con el Liverpool le valió duros memes y comentarios en las redes sociales, que la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) contrarrestó con un emotivo video con la frase: "Siempre en nuestro equipo, Darwin".

En las imágenes, se ven los goles de Núñez con la Celeste mientras una voz grave recita la máxima de la película de superhéroes "Venom": "Si todo el mundo estuviera en tu contra, yo estaría en contra del mundo, solo para protegerte a ti".

El video fue compartido por el exastro de la selección uruguaya Luis Suárez, de quien Núñez es considerado el heredero.

"Sentí ese apoyo de toda la gente y es con esto con lo que me quedo. No puedo mirar las críticas porque eso no me va a servir de nada", dijo Núñez sobre el gesto de la AUF.

Núñez cerró 2024 segundo en la tabla de goleadores del clasificatorio regional para la Copa del Mundo 2026 con cinco tantos, detrás de Lionel Messi, con seis, pero no marcó en el premundial el año pasado.

Ahora espera que la sequía termine.

"(La pelota) no quiere entrar. La verdad que es una mala suerte digo yo, que corra mucho en los partido, que juegue bien y que no pueda hacer un gol", subrayó.

También quiere superar la "espinita" que dijo tener clavada desde la derrota de Uruguay ante Colombia en semifinales de la Copa América de Estados Unidos-2024 en julio pasado.

"Me he sentido mucho tiempo culpable por ese partido, pero estoy fuerte de cabeza. Por suerte tengo a mi familia que siempre me apoya", dijo.

Núñez fue sancionado por la Conmebol con cinco partidos de suspensión por su participación en los incidentes generados tras la derrota de Uruguay ante Colombia, pero el Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) habilitó mientras se resuelve la apelación que presentó la AUF.

"Ahora me queda seguir trabajando para poder tratar de darle una alegría a toda la gente acá en Uruguay en un partido difícil contra Argentina y esperemos que nos vaya bien y que logremos los tres puntos", prometió.

