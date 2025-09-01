Darwin Núñez retorna a convocados de Uruguay, Laquintana, la novedad

Con el retorno del goleador Darwin Núñez y la irrupción del extremo Ignacio Laquintana, del Bragantino de Brasil, Uruguay publicó este lunes la nómina de 27 futbolistas convocados para disputar el cierre de las eliminatorias mundialistas ante Perú y Chile.

Dirigidos por Marcelo Bielsa, los charrúas encaran las dos últimas fechas del camino eliminatorio con 24 puntos en la cuarta posición, de seis cupos directos al Mundial de 2026 disponibles, y dan por descontado un pasaje a la cita en Norteamérica.

Penúltimo con 12 unidades, Perú será el escollo a superar el jueves en el Centenario donde podrá contar con Federico Valverde, el capitán del Real Madrid que por problemas físicos se perdió la pasada doble fecha.

Bielsa también celebra el retorno de Núñez, flamante incorporación del Al Hilal saudí desde el campeón inglés, el Liverpool. Núñez cumplirá la última fecha de suspensión, que acarreaba desde la pasada Copa América y que lo dejó fuera ante Paraguay y Venezuela en junio.

Al llegar a Uruguay, el goleador se mostró "contento" del retorno y comentó su pasaje al fútbol saudí.

"Necesitaba tener rodaje, estamos cerca del Mundial y quería tener minutos, creo que en Liverpool no iba a tener tantos minutos (...) fue una decisión un poco complicada, pero estoy contento por esta oportunidad", dijo el goleador de la Celeste en las eliminatorias al llegar a Uruguay.

Otros titulares indiscutidos como Federico Valverde, el arquero Sergio Rochet y el volante Rodrigo Bentancur están entre los convocados por Bielsa, mientras que resalta el llamado del extremo del Bragantino de Brasil Ignacio Laquintana, el defensor Juan Manuel Sanabria, del San Luis mexicano, y Kevin Amaro, del local Liverpool.

Laquintana resaltó la "muy larga la espera" que atravesó para ser convocado a la Celeste.

"Jugar influye mucho para Bielsa, estoy con más rodaje ahora y con confianza en mi club", agregó al llegar a Montevideo.

Asimismo, Uruguay tendrá importantes bajas.

El defensa José María Giménez del Atlético de Madrid, Nicolás de la Cruz del Flamengo y Maximiliano Araújo, quienes se recuperan de lesiones en sus equipos.

Lista de 27 convocados a la selección de Uruguay:

Arqueros: Sergio Rochet (Inter, BRA) Santiago Mele (Junior, COL) y Franco Israel (Torino, ITA).

Defensas: Nahitan Nández (Al Qadisiyah, KSA), Guillermo Varela (Flamengo, BRA), José Luis Rodríguez (Vasco Da Gama, BRA), Ronald Araújo (Barcelona, ESP), Sebastián Cáceres (América, MEX), Santiago Bueno (Wolverhampton, ENG), Mathias Olivera (Napoles, ITA), Matías Viña (Flamengo, BRA), Joaquin Piquerez (Palmeiras, BRA) y Juan Manuel Sanabria (Atlético San Luis, MEX).

Volantes: Federico Valverde (Real Madrid, ESP), Rodrigo Bentancur (Tottenham, ENG), Manuel Ugarte (Manchester United, ENG), Emiliano Martínez (Palmeiras, BRA), Rodrigo Zalazar (Sporting Braga, POR), Giorgian de Arrascaeta (Flamengo, BRA), Kevin Amaro (Liverpool, URU), Facundo Pellistri (Panathinaikos, GRE), Ignacio Laquintana (Bragantino, BRA), Cristian Olivera (Gremio, BRA) y Brian Rodriguez (América, MEX).

Delanteros: Rodrigo Aguirre (América, MEX), Federico Viñas (Oviedo, ESP) y Darwin Núñez (Al Hilal, KSA).

gfe/cl