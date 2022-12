Data4 inaugura un segundo centro de datos en su campus de Alcobendas (Madrid)

La compañía Data4 ha inaugurado su segundo datacenter en España, ubicado en la localidad madrileña de Alcobendas, junto al primer edificio que abrió la compañía en 2020 y que ya cuenta con tres de las cuatro fases planificadas, consolidando de esta forma la apuesta del operador de centros de datos francés por el mercado español.

El primer edificio que construyó Data4 en Alcobendas cuenta con 6.500 metros cuadrados de espacio IT y 20MW de potencia. Este nuevo datacenter, que convierte a Data4 en "una de las dos únicas compañías con un campus de centros de datos en España" -tal y como detalla la empresa-, cuenta con 10 MW de potencia total, 6.6 MW de potencia IT y 3.000 metros cuadrados de espacio IT.

El 50 por ciento de dicho edificio ya está asignado a cliente, de manera que Data4 decidió adquirir un terreno aledaño para comenzar a construir un tercer Centro de procesamiento de datos (CPD) y, de esta forma, "poder cubrir la creciente demanda de 'colocation', fruto del proceso imparable que exige disponer de un espacio de almacenamiento que se desarrolle al mismo ritmo que la economía digital".

El modelo de campus de centros de datos de Data4, que se ha replicado en varios países europeos -Francia, Italia, Luxemburgo, Polonia y ahora España- permite convertir la zona en un nodo de conectividad en el que se pueden cruzar más de 10 operadores, y que concentra 8 rutas de suministro de energía desde 3 subestaciones diferentes.

Todos los edificios comparten ciertas medidas de seguridad como el control de acceso al campus, seguridad 24/7 y circuitos de CCTV cerrados. No obstante, también se han implementado, en cada uno de los datacenter, sistemas de seguridad aptos para todo tipo de negocios, incluso aquellos que pertenecen a los sectores hiper regulados.

Energía verde para centros de datos más sostenibles

Además, el modelo de campus de centros de datos de Data4 pivota sobre un firme compromiso con el desarrollo sostenible, integrando la eficacia energética en todos los niveles del ciclo de vida del centro de datos. En este sentido, el 100% de la energía que utiliza Data 4 en todas sus localizaciones está certificada como verde, un modelo que también se ha instaurado en el nuevo datacenter del campus digital de Alcobendas.

En esta apuesta de Data4 por la sostenibilidad de sus centros de datos, la tecnología juega un papel central. Los avances en innovación permiten a Data4 medir una gran cantidad de parámetros tanto externos (como la temperatura y la humedad) como internos (el consumo de los clientes, sus equipos o sus hábitos), con el objetivo de optimizar la configuración de todas sus salas de instalaciones, y reducir así el consumo.

"Inaugurar nuestro segundo datacenter en el campus digital de Data4 en Alcobendas es la prueba de nuestro crecimiento en el mercado español. Un mercado con enorme potencial, que confía encontrar en la Administración Pública el decidido impulso para instaurarse como Hub digital europeo", ha afirmado Juan Vaamonde, Country Director de Data4.

Por su parte, Olivier Micheli, presidente del Grupo Data4, ha incidido en que "la inauguración de este segundo datacenter en el campus digital de Alcobendas, construido respetando los estándares de eficiencia energética e innovación característicos del Grupo Data4, demuestra la apuesta de Data4 por el mercado español".

Con este nuevo datacenter, Data4 amplía su capacidad de colocación, atendiendo al crecimiento de la economía digital en España y, en particular, dando respuesta a la necesidad de las empresas que desean externalizar sus infraestructuras IT, optimizando al mismo tiempo el rendimiento y la seguridad.

