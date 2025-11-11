Datagro rebaja previsión de excedente de azúcar a 1.000.000 de toneladas por Brasil e India

Por Marcelo Teixeira

NUEVA YORK, 11 nov (Reuters) - El mercado mundial del azúcar tendría un superávit menor a lo previsto en la temporada 2025/26 que comenzó en octubre, debido principalmente a los recortes de producción en Brasil e India, dijo el martes Datagro.

La consultora informó en una llamada con clientes que está reduciendo su estimación para el superávit mundial de azúcar en 2025/26 a 1 millón de toneladas métricas, desde 2,8 millones de toneladas previstas anteriormente.

Dijo que la producción en el principal cinturón de azúcar de Brasil del centro-sur caerá hacia el final de este año debido a las fábricas que terminan sus operaciones antes de tiempo y los cambios en la estrategia para utilizar menos caña para hacer azúcar y más para producir combustible de etanol.

Datagro ha revisado su estimación de azúcar en el centro-sur de Brasil de 41,1 millones a 40,8 millones de toneladas. Ahora espera una mezcla de azúcar, o la cantidad de caña destinada a la producción de azúcar, del 51,2%, frente al 51,6% anterior.

Datagro redujo en 700.000 toneladas su previsión para la cosecha de azúcar india, hasta 32,1 millones de toneladas, alegando que el exceso de lluvias ha reducido el contenido de azúcar de la caña.

Los principales importadores mundiales, como China e Indonesia, han aumentado sus compras para aprovechar la baja de los precios, según Datagro, que añadió que esta situación podría prolongarse durante algún tiempo más.

El principal exportador mundial, Brasil, envió un volumen casi récord de 4,2 millones de toneladas de azúcar en octubre.