LA NACION

DATOS-Calendario de partidos del Mundial 2026

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Copa del Mundo de FIFA de selecciones
DATOS-Calendario de partidos del Mundial 2026Aníbal Greco - LA NACIÓN

6 dic (Reuters) - El Mundial 2026 comenzará en la Ciudad de México el 11 de junio a las 1900 GMT con el coanfitrión México jugando enfrentando a Sudáfrica en el Estadio Azteca.

A continuación se presenta el calendario y las sedes confirmadas para el Mundial de 48 equipos del próximo año, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México hasta el 19 de julio de 2026.

GRUPO A

México vs Sudáfrica 11 de junio a las 1900 GMT en Ciudad de México Corea del Sur vs. Playoff Europeo D 12 de junio a las 0200 GMT en Guadalajara Playoff Europeo D vs Sudáfrica, 18 de junio a las 1600 GMT en Atlanta México vs Corea del Sur 19 de junio a la 0100 GMT en Guadalajara Playoff Europeo D vs México 25 de junio a la 0100 GMT en Ciudad de México

Sudáfrica vs Corea del Sur 25 de junio a la 0100 GMT en Monterrey

GRUPO B Canadá vs Playoff Europeo A, 12 de junio a las 1900 GMT en Toronto

Qatar vs Suiza, 13 de junio a las 1900 GMT en San Francisco Suiza vs. Playoff Europeo A, 18 de junio a las 1900 GMT en Los Ángeles

Canadá vs Qatar, 18 de junio a las 2200 GMT en Vancouver

Suiza vs Canadá, 24 de junio a las 1900 GMT en Vancouver

Playoff Europeo A vs Qatar 24 de junio a las 1900 GMT en Seattle

GRUPO C

Brasil vs Marruecos, 13 de junio a las 2200 GMT en Nueva York, Nueva Jersey

Haití vs Escocia, 14 de junio a la 0100 GMT en Boston

Escocia vs Marruecos, 19 de junio a las 2200 GMT en Boston

Brasil vs Haití 20 de junio a la 0100 GMT en Filadelfia

Escocia vs Brasil 24 de junio a las 2200 GMT en Miami

Marruecos vs Haití, 24 de junio a las 2200 GMT en Atlanta

GRUPO D Estados Unidos vs Paraguay 13 de junio a la 0100 GMT en Los Ángeles

Australia vs. Playoff Europeo C, 13 de junio a las 0400 GMT en Vancouver Playoff Europeo C vs Paraguay 19 de junio a las 0400 GMT en San Francisco

Estados Unidos vs Australia 19 de junio a las 1900 GMT en Seattle

Playoff Europeo C vs Estados Unidos 26 de junio a las 0200 GMT en Los Ángeles Paraguay vs Australia 26 de junio a las 0200 GMT en San Francisco

GRUPO E

Alemania vs Curazao, 14 de junio a las 1900 GMT en Houston

Costa de Marfil vs Ecuador, 14 de junio a las 2300 GMT en Filadelfia

Alemania vs Costa de Marfil, 20 de junio a las 2000 GMT en Toronto Ecuador vs Curazao 21 de junio a las 0000 GMT en Kansas City

Ecuador vs Alemania, 25 de junio a las 2000 GMT en Nueva York, Nueva Jersey

Curazao vs Costa de Marfil, 25 de junio a las 2000 GMT en Nueva York, Nueva Jersey

GRUPO F

Países Bajos vs Japón, 14 de junio a las 2000 GMT en Dallas Playoff Europeo B vs Túnez 15 de junio a las 0200 GMT en Monterrey

Países Bajos vs. Playoff Europeo B, 20 de junio a las 1700 GMT en Houston Túnez vs Japón 21 de junio a las 0400 GMT en Monterrey Japón vs Playoff Europeo B 25 de junio a las 2300 GMT en Dallas

Túnez vs Países Bajos, 25 de junio a las 2300 GMT en Kansas City

GRUPO G

Bélgica vs Egipto 15 de junio a las 1900 GMT en Seattle

Irán vs Nueva Zelanda 16 de junio a las 0100 GMT en Los Ángeles

Bélgica vs Irán, 21 de junio a las 1900 GMT en Los Ángeles

Nueva Zelanda vs Egipto, 22 de junio a la 0100 GMT en Vancouver

Egipto vs Irán, 27 de junio a las 0300 GMT en Seattle Nueva Zelanda vs Bélgica 27 de junio a las 0300 GMT en Vancouver

GRUPO H

España vs Cabo Verde, 15 de junio a las 1600 GMT en Atlanta

Arabia Saudita vs Uruguay 15 de junio a las 2200 GMT en Miami

España vs Arabia Saudí, 21 de junio a las 1600 GMT en Atlanta

Uruguay vs Cabo Verde 21 de junio a las 2200 GMT en Miami

Cabo Verde vs Arabia Saudita 27 de junio a las 0000 GMT en Houston Uruguay vs España 27 de junio a las 0000 GMT en Guadalajara

GRUPO I

Francia vs Senegal, 16 de junio a las 1900 GMT en Nueva York, Nueva Jersey Playoff 2 de la FIFA frente Noruega 16 de junio a las 2200 GMT en Boston

Francia vs. FIFA Playoff 2, 22 de junio a las 0200 GMT en Filadelfia

Noruega vs Senegal, 23 de junio a las 0000 GMT en Nueva York, Nueva Jersey

Noruega vs Francia 26 de junio a las 1900 GMT en Boston

Senegal vs. FIFA Playoff 2, 26 de junio a las 1900 GMT en Toronto

GRUPO J

Argentina vs Argelia 17 de junio a las 0100 GMT en Kansas City Austria vs Jordania 17 de junio a las 0400 GMT en San Francisco

Argentina vs Austria 22 de junio a las 1700 GMT en Dallas

Jordania vs Argelia 23 de junio a las 0300 GMT en San Francisco

Argelia vs Austria, 28 de junio a las 0200 GMT en Kansas City Jordania vs Argentina 28 de junio a las 0200 GMT en Dallas

GRUPO K

Portugal vs. FIFA Playoff 1, 17 de junio a las 1700 GMT en Houston

Uzbekistán vs Colombia, 18 de junio a las 0200 GMT en Ciudad de México

Portugal vs Uzbekistán, 23 de junio a las 1700 GMT en Houston Colombia vs FIFA Playoff 1 24 de junio a las 0200 GMT en Guadalajara Colombia vs Portugal 27 de junio a las 2330 GMT en Miami Playoff 1 de la FIFA vs Uzbekistán, 27 de junio a las 2330 GMT en Atlanta

GRUPO L

Inglaterra vs Croacia 17 de junio a las 2000 GMT en Dallas Ghana vs Panamá 17 de junio a las 2300 GMT en Toronto

Inglaterra vs Ghana 23 de junio a las 20:00 GMT en Boston

Panamá vs Croacia 23 de junio a las 2300 GMT en Toronto

Panamá vs Inglaterra, 27 de junio a las 2100 GMT en Nueva York, Nueva Jersey

Croacia vs Ghana, 27 de junio a las 2100 GMT en Filadelfia

(Recopilado por Janina Nuno Rios en Ciudad de Mexico)

LA NACION
Más leídas
  1. Cada cuántos kilómetros conviene cambiar la correa de distribución según el tipo de motor
    1

    Cada cuántos kilómetros conviene cambiar la correa de distribución según el tipo de motor

  2. Colapinto no pudo dominar el auto, cometió errores y largará 20° la última carrera de la temporada
    2

    Colapinto largará último en el GP de Abu Dhabi de Fórmula 1, donde Verstappen sorprendió a los McLaren y se quedó con la pole

  3. El análisis que se hace desde Dinamarca de la venta de los F-16
    3

    El análisis que se hace desde Dinamarca de la venta de los F-16: timing, oportunidad y el rol de EE.UU.

  4. Protagonizó junto a Brad Pitt un ícono del cine de amor, pero desapareció del ojo público y poco se sabe de ella
    4

    Protagonizó junto a Brad Pitt un ícono del cine de amor, pero desapareció del ojo público y poco se sabe de ella

Cargando banners ...