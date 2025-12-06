DATOS-Calendario de partidos del Mundial 2026
6 dic (Reuters) - El Mundial 2026 comenzará en la Ciudad de México el 11 de junio a las 1900 GMT con el coanfitrión México jugando enfrentando a Sudáfrica en el Estadio Azteca.
A continuación se presenta el calendario y las sedes confirmadas para el Mundial de 48 equipos del próximo año, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México hasta el 19 de julio de 2026.
GRUPO A
México vs Sudáfrica 11 de junio a las 1900 GMT en Ciudad de México Corea del Sur vs. Playoff Europeo D 12 de junio a las 0200 GMT en Guadalajara Playoff Europeo D vs Sudáfrica, 18 de junio a las 1600 GMT en Atlanta México vs Corea del Sur 19 de junio a la 0100 GMT en Guadalajara Playoff Europeo D vs México 25 de junio a la 0100 GMT en Ciudad de México
Sudáfrica vs Corea del Sur 25 de junio a la 0100 GMT en Monterrey
GRUPO B Canadá vs Playoff Europeo A, 12 de junio a las 1900 GMT en Toronto
Qatar vs Suiza, 13 de junio a las 1900 GMT en San Francisco Suiza vs. Playoff Europeo A, 18 de junio a las 1900 GMT en Los Ángeles
Canadá vs Qatar, 18 de junio a las 2200 GMT en Vancouver
Suiza vs Canadá, 24 de junio a las 1900 GMT en Vancouver
Playoff Europeo A vs Qatar 24 de junio a las 1900 GMT en Seattle
GRUPO C
Brasil vs Marruecos, 13 de junio a las 2200 GMT en Nueva York, Nueva Jersey
Haití vs Escocia, 14 de junio a la 0100 GMT en Boston
Escocia vs Marruecos, 19 de junio a las 2200 GMT en Boston
Brasil vs Haití 20 de junio a la 0100 GMT en Filadelfia
Escocia vs Brasil 24 de junio a las 2200 GMT en Miami
Marruecos vs Haití, 24 de junio a las 2200 GMT en Atlanta
GRUPO D Estados Unidos vs Paraguay 13 de junio a la 0100 GMT en Los Ángeles
Australia vs. Playoff Europeo C, 13 de junio a las 0400 GMT en Vancouver Playoff Europeo C vs Paraguay 19 de junio a las 0400 GMT en San Francisco
Estados Unidos vs Australia 19 de junio a las 1900 GMT en Seattle
Playoff Europeo C vs Estados Unidos 26 de junio a las 0200 GMT en Los Ángeles Paraguay vs Australia 26 de junio a las 0200 GMT en San Francisco
GRUPO E
Alemania vs Curazao, 14 de junio a las 1900 GMT en Houston
Costa de Marfil vs Ecuador, 14 de junio a las 2300 GMT en Filadelfia
Alemania vs Costa de Marfil, 20 de junio a las 2000 GMT en Toronto Ecuador vs Curazao 21 de junio a las 0000 GMT en Kansas City
Ecuador vs Alemania, 25 de junio a las 2000 GMT en Nueva York, Nueva Jersey
Curazao vs Costa de Marfil, 25 de junio a las 2000 GMT en Nueva York, Nueva Jersey
GRUPO F
Países Bajos vs Japón, 14 de junio a las 2000 GMT en Dallas Playoff Europeo B vs Túnez 15 de junio a las 0200 GMT en Monterrey
Países Bajos vs. Playoff Europeo B, 20 de junio a las 1700 GMT en Houston Túnez vs Japón 21 de junio a las 0400 GMT en Monterrey Japón vs Playoff Europeo B 25 de junio a las 2300 GMT en Dallas
Túnez vs Países Bajos, 25 de junio a las 2300 GMT en Kansas City
GRUPO G
Bélgica vs Egipto 15 de junio a las 1900 GMT en Seattle
Irán vs Nueva Zelanda 16 de junio a las 0100 GMT en Los Ángeles
Bélgica vs Irán, 21 de junio a las 1900 GMT en Los Ángeles
Nueva Zelanda vs Egipto, 22 de junio a la 0100 GMT en Vancouver
Egipto vs Irán, 27 de junio a las 0300 GMT en Seattle Nueva Zelanda vs Bélgica 27 de junio a las 0300 GMT en Vancouver
GRUPO H
España vs Cabo Verde, 15 de junio a las 1600 GMT en Atlanta
Arabia Saudita vs Uruguay 15 de junio a las 2200 GMT en Miami
España vs Arabia Saudí, 21 de junio a las 1600 GMT en Atlanta
Uruguay vs Cabo Verde 21 de junio a las 2200 GMT en Miami
Cabo Verde vs Arabia Saudita 27 de junio a las 0000 GMT en Houston Uruguay vs España 27 de junio a las 0000 GMT en Guadalajara
GRUPO I
Francia vs Senegal, 16 de junio a las 1900 GMT en Nueva York, Nueva Jersey Playoff 2 de la FIFA frente Noruega 16 de junio a las 2200 GMT en Boston
Francia vs. FIFA Playoff 2, 22 de junio a las 0200 GMT en Filadelfia
Noruega vs Senegal, 23 de junio a las 0000 GMT en Nueva York, Nueva Jersey
Noruega vs Francia 26 de junio a las 1900 GMT en Boston
Senegal vs. FIFA Playoff 2, 26 de junio a las 1900 GMT en Toronto
GRUPO J
Argentina vs Argelia 17 de junio a las 0100 GMT en Kansas City Austria vs Jordania 17 de junio a las 0400 GMT en San Francisco
Argentina vs Austria 22 de junio a las 1700 GMT en Dallas
Jordania vs Argelia 23 de junio a las 0300 GMT en San Francisco
Argelia vs Austria, 28 de junio a las 0200 GMT en Kansas City Jordania vs Argentina 28 de junio a las 0200 GMT en Dallas
GRUPO K
Portugal vs. FIFA Playoff 1, 17 de junio a las 1700 GMT en Houston
Uzbekistán vs Colombia, 18 de junio a las 0200 GMT en Ciudad de México
Portugal vs Uzbekistán, 23 de junio a las 1700 GMT en Houston Colombia vs FIFA Playoff 1 24 de junio a las 0200 GMT en Guadalajara Colombia vs Portugal 27 de junio a las 2330 GMT en Miami Playoff 1 de la FIFA vs Uzbekistán, 27 de junio a las 2330 GMT en Atlanta
GRUPO L
Inglaterra vs Croacia 17 de junio a las 2000 GMT en Dallas Ghana vs Panamá 17 de junio a las 2300 GMT en Toronto
Inglaterra vs Ghana 23 de junio a las 20:00 GMT en Boston
Panamá vs Croacia 23 de junio a las 2300 GMT en Toronto
Panamá vs Inglaterra, 27 de junio a las 2100 GMT en Nueva York, Nueva Jersey
Croacia vs Ghana, 27 de junio a las 2100 GMT en Filadelfia
