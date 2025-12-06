DATOS-Calendario de partidos del Mundial 2026

6 dic (Reuters) - El Mundial 2026 comenzará en la Ciudad de México el 11 de junio a las 1900 GMT con el coanfitrión México jugando enfrentando a Sudáfrica en el Estadio Azteca.

A continuación se presenta el calendario y las sedes confirmadas para el Mundial de 48 equipos del próximo año, que se celebrará en Estados Unidos, Canadá y México hasta el 19 de julio de 2026.

GRUPO A

México vs Sudáfrica 11 de junio a las 1900 GMT en Ciudad de México Corea del Sur vs. Playoff Europeo D 12 de junio a las 0200 GMT en Guadalajara Playoff Europeo D vs Sudáfrica, 18 de junio a las 1600 GMT en Atlanta México vs Corea del Sur 19 de junio a la 0100 GMT en Guadalajara Playoff Europeo D vs México 25 de junio a la 0100 GMT en Ciudad de México

Sudáfrica vs Corea del Sur 25 de junio a la 0100 GMT en Monterrey

GRUPO B Canadá vs Playoff Europeo A, 12 de junio a las 1900 GMT en Toronto

Qatar vs Suiza, 13 de junio a las 1900 GMT en San Francisco Suiza vs. Playoff Europeo A, 18 de junio a las 1900 GMT en Los Ángeles

Canadá vs Qatar, 18 de junio a las 2200 GMT en Vancouver

Suiza vs Canadá, 24 de junio a las 1900 GMT en Vancouver

Playoff Europeo A vs Qatar 24 de junio a las 1900 GMT en Seattle

GRUPO C

Brasil vs Marruecos, 13 de junio a las 2200 GMT en Nueva York, Nueva Jersey

Haití vs Escocia, 14 de junio a la 0100 GMT en Boston

Escocia vs Marruecos, 19 de junio a las 2200 GMT en Boston

Brasil vs Haití 20 de junio a la 0100 GMT en Filadelfia

Escocia vs Brasil 24 de junio a las 2200 GMT en Miami

Marruecos vs Haití, 24 de junio a las 2200 GMT en Atlanta

GRUPO D Estados Unidos vs Paraguay 13 de junio a la 0100 GMT en Los Ángeles

Australia vs. Playoff Europeo C, 13 de junio a las 0400 GMT en Vancouver Playoff Europeo C vs Paraguay 19 de junio a las 0400 GMT en San Francisco

Estados Unidos vs Australia 19 de junio a las 1900 GMT en Seattle

Playoff Europeo C vs Estados Unidos 26 de junio a las 0200 GMT en Los Ángeles Paraguay vs Australia 26 de junio a las 0200 GMT en San Francisco

GRUPO E

Alemania vs Curazao, 14 de junio a las 1900 GMT en Houston

Costa de Marfil vs Ecuador, 14 de junio a las 2300 GMT en Filadelfia

Alemania vs Costa de Marfil, 20 de junio a las 2000 GMT en Toronto Ecuador vs Curazao 21 de junio a las 0000 GMT en Kansas City

Ecuador vs Alemania, 25 de junio a las 2000 GMT en Nueva York, Nueva Jersey

Curazao vs Costa de Marfil, 25 de junio a las 2000 GMT en Nueva York, Nueva Jersey

GRUPO F

Países Bajos vs Japón, 14 de junio a las 2000 GMT en Dallas Playoff Europeo B vs Túnez 15 de junio a las 0200 GMT en Monterrey

Países Bajos vs. Playoff Europeo B, 20 de junio a las 1700 GMT en Houston Túnez vs Japón 21 de junio a las 0400 GMT en Monterrey Japón vs Playoff Europeo B 25 de junio a las 2300 GMT en Dallas

Túnez vs Países Bajos, 25 de junio a las 2300 GMT en Kansas City

GRUPO G

Bélgica vs Egipto 15 de junio a las 1900 GMT en Seattle

Irán vs Nueva Zelanda 16 de junio a las 0100 GMT en Los Ángeles

Bélgica vs Irán, 21 de junio a las 1900 GMT en Los Ángeles

Nueva Zelanda vs Egipto, 22 de junio a la 0100 GMT en Vancouver

Egipto vs Irán, 27 de junio a las 0300 GMT en Seattle Nueva Zelanda vs Bélgica 27 de junio a las 0300 GMT en Vancouver

GRUPO H

España vs Cabo Verde, 15 de junio a las 1600 GMT en Atlanta

Arabia Saudita vs Uruguay 15 de junio a las 2200 GMT en Miami

España vs Arabia Saudí, 21 de junio a las 1600 GMT en Atlanta

Uruguay vs Cabo Verde 21 de junio a las 2200 GMT en Miami

Cabo Verde vs Arabia Saudita 27 de junio a las 0000 GMT en Houston Uruguay vs España 27 de junio a las 0000 GMT en Guadalajara

GRUPO I

Francia vs Senegal, 16 de junio a las 1900 GMT en Nueva York, Nueva Jersey Playoff 2 de la FIFA frente Noruega 16 de junio a las 2200 GMT en Boston

Francia vs. FIFA Playoff 2, 22 de junio a las 0200 GMT en Filadelfia

Noruega vs Senegal, 23 de junio a las 0000 GMT en Nueva York, Nueva Jersey

Noruega vs Francia 26 de junio a las 1900 GMT en Boston

Senegal vs. FIFA Playoff 2, 26 de junio a las 1900 GMT en Toronto

GRUPO J

Argentina vs Argelia 17 de junio a las 0100 GMT en Kansas City Austria vs Jordania 17 de junio a las 0400 GMT en San Francisco

Argentina vs Austria 22 de junio a las 1700 GMT en Dallas

Jordania vs Argelia 23 de junio a las 0300 GMT en San Francisco

Argelia vs Austria, 28 de junio a las 0200 GMT en Kansas City Jordania vs Argentina 28 de junio a las 0200 GMT en Dallas

GRUPO K

Portugal vs. FIFA Playoff 1, 17 de junio a las 1700 GMT en Houston

Uzbekistán vs Colombia, 18 de junio a las 0200 GMT en Ciudad de México

Portugal vs Uzbekistán, 23 de junio a las 1700 GMT en Houston Colombia vs FIFA Playoff 1 24 de junio a las 0200 GMT en Guadalajara Colombia vs Portugal 27 de junio a las 2330 GMT en Miami Playoff 1 de la FIFA vs Uzbekistán, 27 de junio a las 2330 GMT en Atlanta

GRUPO L

Inglaterra vs Croacia 17 de junio a las 2000 GMT en Dallas Ghana vs Panamá 17 de junio a las 2300 GMT en Toronto

Inglaterra vs Ghana 23 de junio a las 20:00 GMT en Boston

Panamá vs Croacia 23 de junio a las 2300 GMT en Toronto

Panamá vs Inglaterra, 27 de junio a las 2100 GMT en Nueva York, Nueva Jersey

Croacia vs Ghana, 27 de junio a las 2100 GMT en Filadelfia

(Recopilado por Janina Nuno Rios en Ciudad de Mexico)