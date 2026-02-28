DATOS-Capacidades balísticas de Irán

Por Elwely Elwelly

DÚBAI, 28 feb (Reuters) -

Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán el sábado, sumiendo a Oriente Medio en un nuevo conflicto que, según el presidente Donald Trump, acabaría con la amenaza para la seguridad de Estados Unidos y ofrecería a los iraníes la oportunidad ‌de derrocar a sus gobernantes.

Irán lanzó misiles contra Israel, ‌según informó ⁠el ejército israelí. A continuación se ofrecen algunos detalles sobre los misiles iraníes:

¿QUÉ SON LOS MISILES BALÍSTICOS?

Un misil balístico es un arma propulsada por cohetes que se guía durante su ascenso, pero sigue una trayectoria de caída libre durante la mayor parte de su vuelo. Transporta ojivas, que contienen explosivos convencionales o municiones biológicas, químicas o nucleares, a ​distancias variables.

Las potencias ⁠occidentales consideran que el arsenal ⁠de misiles balísticos de Irán es tanto una amenaza militar convencional para la estabilidad de Oriente Medio como un posible mecanismo de lanzamiento de armas nucleares, en caso de que Teherán las desarrollara. ​Irán niega cualquier intención de fabricar bombas atómicas.

TIPOS Y ALCANCES DE LOS MISILES IRANÍES

Irán tiene el mayor arsenal de misiles balísticos de Oriente Medio, según la Oficina del Director de ‌Inteligencia Nacional de Estados Unidos. Tienen un alcance autoimpuesto de 2.000 kilómetros (1.240 millas), que según los funcionarios iraníes es suficiente para ​proteger el país, ya que pueden alcanzar Israel.

Muchas de las bases de misiles ​de Irán se encuentran en Teherán y sus alrededores. Se conocen al menos cinco "ciudades de misiles" subterráneas en varias provincias, entre ellas Kermanshah y Semnan, así como cerca de la región del golfo Pérsico.

El arsenal incluye múltiples misiles de largo alcance que pueden alcanzar Israel, según el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales. Según este centro, entre ellos se encuentran el Sejil, con un alcance de 2.000 kilómetros; el Emad, de 1.700 kilómetros; el Ghadr, de 2.000 kilómetros; el Shahab-3, de 1.300 kilómetros; el Khorramshahr, de 2.000 kilómetros; y el Hoveyzeh, de 1.350 kilómetros.

La agencia de noticias semioficial iraní ISNA publicó en abril de 2025 un gráfico en el que se mostraban ​nueve misiles iraníes que, según ella, podían alcanzar Israel, entre ellos el Sejil, que, según ISNA, era capaz de volar a más de 17 000 kilómetros (10.500 millas) por hora y tenía un alcance de 2.500 kilómetros; el Kheibar, con un alcance de 2.000 kilómetros; y el Haj Qasem, de 1.400 ⁠kilómetros.

El grupo de expertos con sede en Washington, la Asociación para el Control de Armas, afirma que el arsenal balístico de Irán incluía el Shahab-1, con un alcance estimado de 300 kilómetros; el Zolfaghar, de 700 kilómetros; el Shahab-3, de 800-1.000 kilómetros; el ‌Emad-1, en fase de desarrollo, de 2.000 kilómetros; y un modelo Sejil en fase de desarrollo, de 1.500-2.500 kilómetros.

¿CUÁNDO UTILIZÓ IRÁN POR ÚLTIMA VEZ SUS MISILES?

Durante la guerra de 12 días con Israel en junio de 2025, Teherán lanzó misiles balísticos contra Israel, matando a decenas de personas y destruyendo edificios.

El Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW) y el Proyecto de Amenazas Críticas del AEI afirmaron que Israel "probablemente destruyó alrededor de un tercio de los lanzamisiles iraníes" durante el conflicto. Las autoridades iraníes han afirmado que Teherán se ha recuperado de los daños sufridos durante la guerra.

Irán también respondió a la participación de Estados Unidos en la guerra aérea de Israel lanzando misiles contra la base aérea estadounidense de Al Udeid en Qatar. Teherán avisó con antelación y no hubo heridos. Washington anunció un alto el fuego horas más tarde.

La Guardia Revolucionaria de Irán ‌utilizó misiles en enero de 2024 cuando afirmó haber atacado la sede de los servicios de inteligencia israelíes en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, y también haber disparado contra combatientes del Estado Islámico en ⁠Siria.

Teherán también anunció ataques con misiles contra dos bases de un grupo miliciano baluchi en Pakistán.

Arabia Saudí y Estados Unidos han afirmado que creen que Irán estuvo detrás de un ataque ‌con drones y misiles contra las instalaciones petroleras de Arabia Saudí en 2019. Teherán lo negó.

En 2020, Irán lanzó misiles contra las fuerzas lideradas por Estados Unidos en Irak ⁠en represalia por un ataque con drones estadounidenses que mató al general de división Qasem Soleimani, de la Guardia Revolucionaria.

ESTRATEGIA Y DESARROLLO DE MISILES

Irán ⁠afirma que sus misiles balísticos constituyen una fuerza disuasoria y de represalia contra Estados Unidos, Israel y otros posibles objetivos regionales.

Según un informe de 2023 de Behnam Ben Taleblu, investigador de la Fundación para la Defensa de las Democracias, con sede en Estados Unidos, Irán sigue desarrollando depósitos subterráneos de misiles con sistemas de transporte y lanzamiento, así como centros de producción y almacenamiento. En 2020, Irán lanzó por primera vez un misil balístico desde un depósito subterráneo, según Teherán.

"Años de ingeniería inversa de misiles y de producción de diversas clases de misiles también han enseñado a Irán a alargar los fuselajes y a construirlos con ‌materiales compuestos más ligeros para aumentar el alcance de los misiles", señala el informe.

En junio de ​2023, Irán presentó lo que los funcionarios describieron como su primer misil balístico hipersónico de fabricación nacional, según informó la agencia oficial de noticias IRNA. Los misiles hipersónicos pueden volar al menos cinco veces más rápido que la velocidad del sonido en una trayectoria compleja, lo que los hace difíciles de interceptar.

La Asociación para el Control de Armas afirma que el programa de misiles de Irán se basa en gran medida en diseños norcoreanos y rusos y se ha beneficiado de la ayuda china.

Irán también cuenta con ‌misiles de crucero como el Kh-55, un arma lanzada desde el aire con capacidad nuclear y un alcance de hasta 3.000 kilómetros (Reporte de Elwely Elwelly; edición de Michael Georgy y Janet Lawrence.)