La élite política china se reunió el jueves en Pekín, donde el presidente Xi Jinping presentó una amplia hoja de ruta para el ‌futuro económico y político del ‌país, ⁠en un contexto de creciente competencia tecnológica con Washington y de crecientes fricciones geopolíticas.

La Asamblea Popular Nacional, el órgano legislativo chino que actúa como mero sello de goma, presentó su ​Plan Quinquenal, en ⁠el que ⁠se esbozan los objetivos de crecimiento, presupuestos, política industrial y defensa, lo que pone de manifiesto la determinación ​de Xi de impulsar la segunda economía más grande del mundo hacia el dominio tecnológico.

Estos son ‌los aspectos más destacados de la Asamblea Popular Nacional:

PIB, PRIORIDADES PRESUPUESTARIAS

China ​pretende que su a un ritmo del 4,5%-5%, ​ligeramente por debajo de la tasa del 5 % alcanzada el año pasado, lo que abre la puerta a mayores esfuerzos para reequilibrar los motores del crecimiento.

Las medidas de estímulo de Pekín también se mantendrán estables para reactivar una economía estancada tras la pandemia, con un déficit presupuestario del 4,0% del PIB, similar al del año pasado.

IMPULSO DE LA ALTA TECNOLOGÍA ​MIENTRAS SE INTENSIFICA LA RIVALIDAD CON EEUU

Con el objetivo de alcanzar la en campos clave como la inteligencia artificial y la computación cuántica, en medio de una ⁠feroz rivalidad con EEUU, Pekín está acelerando sus esfuerzos para "apoderarse de las alturas dominantes del desarrollo científico y tecnológico". Como mayor productor mundial de tierras ‌raras, China también está tomando medidas para asegurarse una ventaja en estos minerales críticos que se utilizan en todo, desde vehículos eléctricos hasta motores de aviones y tecnologías de defensa.

CAPACIDAD DE DEFENSA

China mejorará su y acelerará el desarrollo de "capacidades de combate avanzadas", según ha dicho el primer ministro Li Qiang, aumentando el gasto en defensa en un 7% en 2026.

Los observadores militares siguen de cerca los esfuerzos de Pekín por modernizar sus fuerzas armadas para 2035 ‌y proyectar su poderío militar en un contexto de crecientes tensiones regionales, entre ellas las relacionadas con Taiwán, y ⁠de tensiones geopolíticas a nivel mundial.

SISTEMA FINANCIERO

China alrededor de 44.000 millones de dólares en los bancos estatales este ‌año para protegerse contra los riesgos sistémicos y potenciar la financiación de las empresas tecnológicas.

POBLACIÓN

Con ⁠la promesa de una en los próximos cinco años, Pekín pretende abordar las ⁠preocupaciones sobre el empleo, la educación y la atención médica, mientras el envejecimiento y la rápida disminución de la población complican sus objetivos económicos más amplios.

SEGURIDAD ALIMENTARIA

La capacidad de producción de cereales se incrementará hasta alcanzar unos 725 millones de toneladas métricas entre 2026 y 2030 para cumplir los objetivos de del país, lo que pone de relieve ‌su gran dependencia de las importaciones de ​productos agrícolas clave, como la soja, siendo Estados Unidos su segundo mayor proveedor.

OBJETIVOS DE EMISIONES

El Gobierno tiene previsto acelerar la en los próximos cinco años, lo que supone un cambio de enfoque, pasando de centrarse en la intensidad energética de su economía a centrarse directamente en la intensidad de ‌carbono.

(Información de la redacción de China; recopilado por Shri Navaratnam; edición en español de Paula Villalba)