DATOS-Conformación de los grupos del Mundial 2026

DATOS-Conformación de los grupos del Mundial 2026
5 dic (Reuters) - Las selecciones de fútbol que se enfrentarán en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá integrarán los siguientes grupos, según lo determinó el sorteo realizado el viernes por la FIFA:

Grupo A

México

Sudáfrica

Corea del Sur

Ganador repechaje D

Grupo B

Canadá

Ganador repechaje A

Qatar

Suiza

Grupo C

Brasil

Marruecos

Haití

Escocia

Grupo D

Estados Unidos

Paraguay

Australia

Ganador repechaje C

Grupo E

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

Grupo F

Países Bajos

Japón

Ganador repechaje B

Túnez

Grupo G

Bélgica

Egipto

Irán

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Cabo Verde

Arabia Saudita

Uruguay

Grupo I

Francia

Senegal

Ganador del repechaje 2

Noruega

Grupo J

Argentina

Argelia

Austria

Jordania

Grupo K

Portugal

Ganador repechaje 1

Uzbekistán

Colombia

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Ghana

Panamá

(Escrito por Daniela Desantis)

