DATOS-Conformación de los grupos del Mundial 2026

5 dic (Reuters) - Las selecciones de fútbol que se enfrentarán en el Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá integrarán los siguientes grupos, según lo determinó el sorteo realizado el viernes por la FIFA:
Grupo A
México
Sudáfrica
Corea del Sur
Ganador repechaje D
Grupo B
Canadá
Ganador repechaje A
Qatar
Suiza
Grupo C
Brasil
Marruecos
Haití
Escocia
Grupo D
Estados Unidos
Paraguay
Australia
Ganador repechaje C
Grupo E
Alemania
Curazao
Costa de Marfil
Ecuador
Grupo F
Países Bajos
Japón
Ganador repechaje B
Túnez
Grupo G
Bélgica
Egipto
Irán
Nueva Zelanda
Grupo H
España
Cabo Verde
Arabia Saudita
Uruguay
Grupo I
Francia
Senegal
Ganador del repechaje 2
Noruega
Grupo J
Argentina
Argelia
Austria
Jordania
Grupo K
Portugal
Ganador repechaje 1
Uzbekistán
Colombia
Grupo L
Inglaterra
Croacia
Ghana
Panamá
